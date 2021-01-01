ترأس رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، بالقصر الجمهوري مساء اليوم الخميس، إجتماع مجلس الأمن والدفاع السوداني.
وقال وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي عز الدين الشيخ، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السودانية إن المجلس ناقش عدداً من القضايا، شملت الآثار المترتبة على زيادة أسعار الوقود، ونقص الإمداد المائي والكهربائي، بجانب موقف مفاوضات سد النهضة والتنسيق بين السودان ومصر فيما يتعلق بهذا الملف.
وأضاف أن المجلس استمع لشرح الأحداث التي شهدتها مدينة بورتسودان، وولاية جنوب دارفور، إضافة إلى التعديات الإثيوبية على الحدود السودانية الشرقية، لافتاً إلى أن الاجتماع أصدر عدداً من الموجهات والترتيبات لمعالجة تلك القضايا.
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التعليقات على قرارات عاجلة من مجلس الأمن والدفاع السوداني بشأن سد النهضة
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