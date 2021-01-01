قرارات عاجلة من مجلس الأمن والدفاع السوداني بشأن سد النهضة

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صورة الخبر: سد النهضة
سد النهضة

ترأس رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، بالقصر الجمهوري مساء اليوم الخميس، إجتماع مجلس الأمن والدفاع السوداني.

وقال وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي عز الدين الشيخ، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السودانية إن المجلس ناقش عدداً من القضايا، شملت الآثار المترتبة على زيادة أسعار الوقود، ونقص الإمداد المائي والكهربائي، بجانب موقف مفاوضات سد النهضة والتنسيق بين السودان ومصر فيما يتعلق بهذا الملف.

وأضاف أن المجلس استمع لشرح الأحداث التي شهدتها مدينة بورتسودان، وولاية جنوب دارفور، إضافة إلى التعديات الإثيوبية على الحدود السودانية الشرقية، لافتاً إلى أن الاجتماع أصدر عدداً من الموجهات والترتيبات لمعالجة تلك القضايا.

وفيما يلي الآثار المترتبة على زيادة أسعار الوقود أوضح أن المجلس اتخذ العديد من التدابير والموجهات التي من شأنها امتصاص آثار تلك الزيادة، كما أصدر عددا من القرارات لتعزيز الوجود الأمني في منطقة الفشقة الصغرى و الفشقة الكبرى، لافتا إلى أن المجلس عبر عن إشادته وتقديره للجهود التي بذلتها القوات المسلحة على الحدود الشرقية.

المصدر: وكالة الأنباء السودانية

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