ميرور تحسم مستقبل محمد صلاح مع ليفربول



محمد صلاح نجم ليفربول محمد صلاح نجم ليفربول

أكدت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن ليفربول يعمل على ملف الراحلين عن النادي خلال الفترة المقبلة.



وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن مستقبل المصري محمد صلاح ما زال غير محسومًا.



وأفاد التقرير بأن ليفربول يدرس موقف لاعبه الياباني مينامينو، في ظل اهتمام من ساوثهامبتون بإبقائه في صفوف الفريق، حيث يلعب له على سبيل الإعارة.

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ومن المتوقع أيضًا أن تأتي العروض لشردان شاكيري، الذي شارك في سبع مباريات فقط الموسم الماضي، حيث يتطلع ليفربول لجلب 60 مليون جنيه إسترليني مقابل بيعه.كما حرض الصحفي الإنجليزي دافيد لينش، النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، على الرحيل عن صفوف نادي الريدز، عقب نهاية عقده.وينهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف 2023، ولم يحسم الريدز ملف تجديد عقد الفرعون حتى الآن.وقال دافيد لينش في تصريحات أبرزتها صحيفة “ ليفربول إيكو”:"نحن في وقت صعب بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها الأندية، وتجديد عقد محمد صلاح بالإضافة إلى عدد كبير من لاعبي ليفربول تنتهي عقودهم في صيف 2023، قرارا يبدو صعبا على إدارة الريدز".وتابع:" إذا كنت مكان محمد صلاح لن أجدد عقدي مع ليفربول، سيكون الأمر سخيفا، انظروا إلى هاري كين الذي وقع عقدا طويلا مع ليفربول، والآن يريد الرحيل، ويواجه صعوبة في ذلك".