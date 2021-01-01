السفن الإيرانية المتوجهة إلى فنزويلا تثير مخاوف البنتاجون



السفن الإيرانية المتوجهة إلى فنزويلا السفن الإيرانية المتوجهة إلى فنزويلا

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن ، الخميس ، إنه يشعر بالقلق إزاء وجود سفينتين إيرانيتين في المحيط الأطلسي يقال إنهما متجهتان إلى فنزويلا تحملان أسلحة.







قال أوستن رداً على أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي خلال جلسة استماع في الكونجرس: "إنني قلق للغاية بشأن انتشار الأسلحة ، أي نوع من الأسلحة ، في منطقتنا".

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"وهكذا ، أشاركك قلقك."وردا على سؤال من السناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال عما إذا كانت الإدارة "تعرف بالضبط ما يوجد على تلك السفن الإيرانية" ، كان أوستن حذرا.وقال رئيس البنتاجون: "أود أن أتناول هذه المحادثة ، إما على شكل سؤال للتسجيل ، أو يمكنني أخذ تلك المحادثة في منتدى آخر".وقال بلومنتال إن السفينتين ، مكران وسهند ، "يعتقد أنهما تحملان أسلحة تفي بالاتفاق الذي أبرمته إيران وفنزويلا قبل عام".قال "لا نعرف أنواع الأسلحة ، على الأقل بقدر ما أعرف". هناك تقارير تفيد بأن فنزويلا كانت تفكر في شراء صواريخ من إيران ، بما في ذلك صواريخ بعيدة المدى.وقال السناتور إن "صور الأقمار الصناعية التجارية لإحدى السفن تظهر قوارب هجومية سريعة محملة على سطح السفينة". "لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت تلك القوارب على متنها عندما بدأت السفن رحلتها."وقال بلومنتال إن "سابقة" السماح لإيران بتزويد المنطقة بالسلاح تسبب له "قلقًا كبيرًا" وقال أوستن إنه يشاركه هذا القلق.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين “نحن على استعداد للاستفادة من سلطاتنا المعمول بها، بما في ذلك العقوبات، ضد أي جهة فاعلة تمكن إيران من توفير الأسلحة المستمر لشركائها العنيفين ووكلائها”.وأضاف "إذا كان هذا جهدًا لنقل أسلحة أو انتهاكًا لالتزاماتها الدولية، فسنكون على استعداد للرد".