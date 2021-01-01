المحكمة العليا في البرازيل توافق على تنظيم البلاد لنهائيات كوبا أمريكا



كوبا أمريكا كوبا أمريكا

يبدو أن عشاق كرة القدم سيكونون على موعد هذا الصيف ليس فقط مع بطولة كأس أوروبا لكرة القدم (يورو2020)، وإنما أيضاً مع بطولة أخرى كبيرة ستنطلق مبارياتها قريباً.



وأيدت المحكمة الفيدرالية العليا فى البرازيل إقامة بطولة كوبا أمريكا، على الأراضى البرازيلية.



وكان من المقرر إقامة كوبا أمريكا في الأرجنتين وكولومبيا وانسحبت الدولتان بسبب تفشي وباء كورونا، وقرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، إسناد التنظيم والاستضافة للبرازيل.

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وقررت المحكمة بالأغلبية استضافة بطولة كوبا أمريكا على أرض البرازيل، وصوت 6 قضاة من أصل 11 قاضيا فى المحكمةتنطلق مباريات بطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا)، والتي تعد انعكاساً في جوانب كبيرة منها لبطولة كأس أوروبا، في الثالث عشر من يونيو الجاري بمباراة افتتاحية بين البرازيل وفنزويلا.وتقام المباراة النهائية في العاشر من يوليو القادم- على الرغم من أن فرق التوقيت يعني أن المباراة النهائية ستشاهد في أوروبا في ساعات الصباح الأولى من يوم الحادي عشر من يوليو، وهو نفس اليوم الذي ستقام فيه المباراة النهائية في بطولة كأس أوروبا لكرة القدم (يورو 2020).