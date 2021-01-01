يبدو أن عشاق كرة القدم سيكونون على موعد هذا الصيف ليس فقط مع بطولة كأس أوروبا لكرة القدم (يورو2020)، وإنما أيضاً مع بطولة أخرى كبيرة ستنطلق مبارياتها قريباً.
وأيدت المحكمة الفيدرالية العليا فى البرازيل إقامة بطولة كوبا أمريكا، على الأراضى البرازيلية.
وكان من المقرر إقامة كوبا أمريكا في الأرجنتين وكولومبيا وانسحبت الدولتان بسبب تفشي وباء كورونا، وقرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، إسناد التنظيم والاستضافة للبرازيل.
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التعليقات على المحكمة العليا في البرازيل توافق على تنظيم البلاد لنهائيات كوبا أمريكا
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