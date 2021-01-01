حلول سحرية لإزالة لاصق "الدبل فيس" من الحائط



إزالة لاصق "الدبل فيس" من الحائط إزالة لاصق "الدبل فيس" من الحائط

يفضل العديد من الأشخاص تعليق اللوحات والديكورات الجديدة باستخدام شريط اللاصق المزدوج "الدبل فيس" على الحائط بدل من ثقب الحائط بالمسامير، ولكن الدبل فيس لا يمكن إزلته بشكل بسيط من على الحائط وتكتله مع الأتربة ليكون بمثابة اتساخ واضح على الحائط يستوجب تنظيفه.



ولا يمكن إزالته بأي طريقة للحفاظ على دهان الحائط بشكل جيد، ومع ضرورة الالتزام بتنظيف الحوائط المدهونة بطرق خاصة للحصول على أفضل نتيجة تنظيف مع الحفاظ على الدهان.



1- مجفف الشعر

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يسلط مجفف الشعر "السيشوار" على حرارة متوسطة ويوجه إلى مكان شريط اللاصق مع التركيز على حواف وجوانب اللاصق، لتعمل هذه الطريقة على تليين الغراء في اللاصق حتى ينزع بسهولة ومن ثم تنظف آثاره الذائبة من الحرارة بأسفنجة مببلة بالماء والصابون وتفرك في حركات دائرية للتخلص من آثار اللاصق.2-خلطة الخليحضر خليط تنظيف سريع مكون من 2 كوب من الماء وربع كوب من الخل ونصف ملعقة من الصابون السائل للأطباق، ثم توضع فيه أسفنجة نظيفة وتبلل به ثم يفرك بها بقايا اللاصق على الحائط في حركات دائرية للتخلص منه بالكامل.كما يمكن فرك الدبل فيس بطريقة ناعمة حتى لا تخدش الحائط، وتسبب آثر غير جيد والحفاظ عليها.