

هل تفكر في شراء سيارة كهربائية ؟.. تعرف على الإيجابيات و السلبيات هل تفكر في شراء سيارة كهربائية ؟.. تعرف على الإيجابيات و السلبيات

توجهت العديد من شركات السيارات حول العالم لإنتاج السيارات الكهربائية بشكل مكثف عن الماضي، فهي المستقبل لكونها تستخدم طاقة نظيفة، بالإضافة لمساهمتها في حل أزمة الوقود العالمية، إلا أنه لازال هناك عدد كبير من المستهلكين يفضلون السيارات التقليدية.



نستعرض مميزات و سلبيات السيارات الكهربائية لمساعدتك على اتخاذ قرارك في حال رغبتك بشراء سيارة جديدة كهربية أو تقليدية بالوقود المحترق.



إيجابيات السيارات الكهربائية:

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1- تعتبر تكلفة تشغيلها وصيانتها أقل من سيارات الوقود العادي، بالإضافة لمنح بعض الحكومات ميزات ومكافئات وحوافز ضريبية عند شراء السيارات الكهربائية، تشجيعًا ودعما للناس على الاستثمار بها.2- تعد السيارة الكهربائية صديقة رائعة وجيدة للبيئة ولا يخرج منها دخان وعوادم، و تزداد شعبيتها بمرور الوقت ومع التطور والاستحداثات التي تضاف لها، وستبدأ السلبيات بالتراجع بعد معالجتها.3- يمكن قطع الإمدادات الكهربائية لإيقاف البطارية وحماية الركاب الأخرين، وتكلفتها تقل بمرور الوقت عكس السيارات العادية.4- لا تحتاج لعمليات صيانة كثيرة، بالإضافة إلى تتسم بالهدوء حيث لا يخرج منها صوت للمحرك الخاص فيها، أي لا تلوث ضوضائي أيضًا.سلبيات السيارات الكهربائية:1- تستغرق بطارية السيارة الكهربائية لإعادة شحنها بالكامل ما لا يقل عن 40 دقيقة أو أكثر وهو 20 ضعف وقت مليء السيارة العادية بالبنزين.2- البطارية تحتاج للتغيير من ما بين 5 و 7 سنوات وكلفة شرائها عالية نسبيًا للآن.3- تجد محطات شحن البطاريات الكهربائية محدودة جدا مما يحتاج لجهد و وقت ومال أكثر للوصول اليها.لذلك يتوجب على الشخص المقبل على شراء سيارة كهربائية عمل دراسة وافية من الناحية الاقتصادية، لتحديد ومعرفة الخيار الأنسب له من عدمه.