

تعرف علي مواصفات الجيل الجديد من تويوتا لاند كروزر 2022 |صور تعرف علي مواصفات الجيل الجديد من تويوتا لاند كروزر 2022 |صور

أعلنت شركة تويوتا اليابانية العريقة لصناعة السيارات اليابانية عن الجيل الجديد من عملاقتها 2022، وهي السيارة الأبرز و الافخم لدي جميع فئاتها وتحظي باحترام الملايين حول العالم.



كشفت تويوتا عن مواصفات لاند كروزر الجديدة بمحرك 3.3 لتر توين تيربو ديزل بقوة 302 حصان وعزم 700 نيوتن متر، و نظام تعليق متغير متكيف AVS ووضعيات قيادة تتغير حسب طبيعة الطرق.



تتميز السيارة بوجود بناقل أوتوماتيكي 10 سرعات، وتتسارع اللاند كروزر من صفر إلى 100 كلم\س في 6.7 ثانية.

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وتتمتع السيارة بنظام “مراقبة التضاريس المتعددة” المزود بكاميرا أسفل الجسد، لعمل علي ضبط وإعداد نظام التعليق أوتوماتيكياً، من اجل ضمان أعلى مستويات وسبل الراحة والمتعة أثناء قيادة السيارة.كما أن لاند كروزر الجديدة حصلت على فئة GR رياضية بلمسات سوداء، وتحديثات عالية الدقة والجمال ستكون حصرية في الخارج والداخل.يتوافر أيضًا في السيارة أحدث وأدق أنظمة السلامة “Safety Sense”، وأيضا البقاء في حارة الطرق والتحذير المبكر من الاصطدام والمزيد.َقامت شركة تويوتا بتحديث نظام “التحكم في الزحف” المخصص، من أجل التحكم في سرعة السيارة فوق التضاريس الوعرة، بالإضافة إلى وجود تقنية التحقق من الشخصية عبر بصمة الإصبع ونظام سمعي JBL الفاخر.تحتوي التحديثات الداخلية علي توافر شاشة ترفيهية 9 بوصة أو شاشة 12.3 بوصة اختيارية، تعمل بتطبيقات أندرويد أوتو وأبل كاربلاي، والشحن اللاسلكي للجوال وكاميرا 360 درجة، بالإضافة إلى تقنية عرض المعلومات على الزجاج الأمامي وباب خلفي كهربائي لصندوق الأمتعة.