المئات ينظمون احتجاجا في البحرين بعد وفاة سجين

نظم مئات الأشخاص احتجاجا في البحرين، بسبب وفاة سجين سياسي، عقب حصوله على لقاح ضد فيروس كورونا.
وشهد الاحتجاج مساء الأربعاء مسيرة لمتظاهرين في شوارع قرية الضياء، احتجاجا على وفاة حسين بركات، في وقت سابق من اليوم.
وذكر بيان لوزارة الداخلية البحرينية أن بركات (48 عاما) كان يستخدم جهاز التنفس الاصطناعي في الأيام الماضية، وتوفي في المستشفى.
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