المئات ينظمون احتجاجا في البحرين بعد وفاة سجين

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احتجاجا في البحرين

نظم مئات الأشخاص احتجاجا في البحرين، بسبب وفاة سجين سياسي، عقب حصوله على لقاح ضد فيروس كورونا.

وشهد الاحتجاج مساء الأربعاء مسيرة لمتظاهرين في شوارع قرية الضياء، احتجاجا على وفاة حسين بركات، في وقت سابق من اليوم.

وذكر بيان لوزارة الداخلية البحرينية أن بركات (48 عاما) كان يستخدم جهاز التنفس الاصطناعي في الأيام الماضية، وتوفي في المستشفى.

وأضاف البيان أن بركات تلقى لقاحا على جرعتين، لكن دون تحديد اسم اللقاح.

وذكر معهد البحرين للحقوق والديمقراطية أن بركات تلقى اللقاح الصيني "سينوفارم".

ونزعت عن بركات جنسيته البحرينية، وحكم عليه بالسجن المؤبد، في محاكمة جماعية عام 2018، بحسب معهد البحرين للحقوق والديمقراطية.

وقالت النيابة العامة البحرينية في ذلك الوقت إن القضية تتعلق بجماعة مسلحة غير معروفة ذكرت أن اسمها "كتائب ذو الفقار".

المصدر: أسوشيتد برس

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