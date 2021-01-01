وصفات طبيعية من القهوة للعناية بالشعر والتخلص من مشاكله



وصفات طبيعية من القهوة للعناية بالشعر وصفات طبيعية من القهوة للعناية بالشعر

تعد القهوة إحدى الوسائل التي نلجأ إليها صباحًا لمزيد من اليقظة، استعدادًا لبدء يوم ملىء بالنشاط والحيوية، لكن في الحقيقة أن القهوة تمتلك فوائد إضافية لشعرك، فهي مصدر قوي لمضادات الأكسدة، وتساعد في تعزيز الملمس عن طريق تغذية شعرك من الداخل، ومكافحة تساقط الشعر، وحماية شعرك من الجذور، والسيطرة على قشرة الرأس.



وفي هذا التقرير نقدم وصفات طبيعية تحتوي على القهوة لاستخدامها في علاج مشكلات الشعر، وذلك وفقًا لتقرير منشور على موقع pinkvilla.



وصفات طبيعية من القهوة للعناية بالشعر

ماسك القهوة للشعر لترطيب وتلطيف فروة الرأس

المقادير:

3 ملاعق كبيرة من القهوة المطحونة

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1 ملعقة كبيرة زيت لوز حلو1 ملعقة كبيرة جل الصبارطريقة الاستخدام1. تخلط جميع المكونات لتشكيل عجينة ناعمة.2. ادهني الخليط من الجذور حتى الأطراف واتركيه لمدة 20 دقيقة.3. اشطفيه بالماء الفاتر.ماسك القهوة لإزالة السموم من فروة الرأس والشعرالمقادير:3 ملاعق كبيرة من القهوة المطحونة1 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند1 ملعقة كبيرة زبادي غير محلىطريقة الاستخدام :1. امزجي جميع المكونات.2- ضعي المعجون على فروة رأسك وشعرك.3. يغسل بعد 20 دقيقة.مع مراعاة تعديل كمية مسحوق القهوة حسب طول شعرك، ولا تستخدم هذه الأقنعة أكثر من مرتين في الأسبوع.ماسك القهوة لتحفيز نمو الشعرالمقادير:زيت القهوةزيت الزيتونطريقة الاستخدام:مع مراعاة طول شعرك، امزجي كميات متساوية من زيت القهوة وزيت الزيتون.دلكي فروة رأسك وشعرك بخليط زيت الشعر هذا، واحتفظي به لمدة ساعة.قومي بتنظيفه بشامبو خالي من المواد الكيميائية.