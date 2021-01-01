مكياج عيون فى المنزل.. 5 خطوات سهلة ومش هتاخد من وقتك كتير



مكياج عيون فى المنزل مكياج عيون فى المنزل

تحرص المرأة على تجميل وجهها بوضع مكياج متناسق الألوان ومناسب مع لون بشرتها وملابسها والمناسبة التي تنوى حضورها، كما تهتم بتجميل عينيها، ولكنها قد تخطئ في تنفيذ بعض الخطوات مما يفسد المكياج، ولهذا نستعرض في التقرير، خطوات عمل مكياج عيون، وفقاً لما ذكره موقع مجلة "goodhousekeeping".



خطوات عمل مكياج عيون فى المنزل



خطوات عمل مكياج عيون .. اختيار الفرشاة

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يفضل استخدام فرشاة مكياج لوضع ظلال العيون بطريقة متساوية ودقيقة، ويفضل اختيار فرشاة صناعية لأنها ميسورة التكلفة وسهلة التنظيف ومقاومة للحساسية، بعكس الفرشاة المصنوعة من الألياف الطبيعية.خطوات عمل مكياج عيون ..وضع ظلال العيون الأساسياختاري اللون المفضل من لوحة ألوان ظلال العيون، ثم وضع اللون على الجفن، حتى عظم الحاجب، أو التوقف عند ثنية العين، وعندئذ ينصح بوضع اللون في ثنية العين عندما تكون العين مفتوحة، مع وضع أسفل اتجاه خط الرموش.خطوات عمل مكياج عيون ..وضع الظل الداكن في تجاعيد العينتجذب الألوان الداكنة لظلال العيون الضوء إلى عينيكِ، لذلك فإن وضع درجة لون أغمق من الظل في ثنية العين يجعل العينين تبرز، من خلال إضافة عمق وأبعاد في المكان الصحيح لوضع الظلال على العين.وينصح بغمس فرشاة مقببة في الظل الداكن ووضعها على طول تجويف العين، باتباع شكل العين بين عظم الحاجب والجفن، ويعتبر اللون البني الداكن من الألوان المناسبة لجميع ألوان العيون.ويفضل وضع ظلال العيون على عينين مفتوحين، مع استخدام فرشاة لتحديد المكان الذي تبدأ منه وضع اللون الداكن، ثم يمكن بعد ذلك إغماض العينين.خطوات عمل مكياج عيون..تحديد خطوط الرموشيساعد كحل العيون على جعل الرموش تبدو أكثر سمكًا، في حالة الرغبة في تجنب وضع أيلاينر، أو وضع ظلال عيون سوداء باستخدام فرشاة مسطحة ذات شعيرات قصيرة لوضع اللون الداكن على طول حواف الجفن العلوي، حيث تبدأ الرموش، مع الاستمرار على طول خط الرموش السفلي.خطوات عمل مكياج عيون.. ظلال لامعةيمكن إبراز الحاجب من خلال إضافة ظلال عيون شاحبة أو قلم رصاصي تحت الحاجب مباشرة، مع إضافة لون لامع إلى الزاوية الداخلية للعين، ثم وضع طبقات من الماسكارا على الرموش.