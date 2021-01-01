الأرق عند الرضع.. أسباب النوم المتقطع والعلاج بالأعشاب



الأرق عند الرضع الأرق عند الرضع

الأرق عند الرضع هو أحد المشاكل التي تواجه الأمهات، حيث ان الارق عند الرضع يعود علي صحة الام وعلي الرضاعة وقد يكون هناك العديد من طرق علاج الارق عند الرضع.







علاج النوم الخفيف عند الرضع

قد يحتاج علاج النوم الخفيف عند الرضع الي بعض الطرق التي تساعد طفلك علي النوم بعمق وذلك من خلال جعل غرفة النوم ، وخاصة المرتبة ، منطقة خالية من الشاشة ، حتى أثناء النهار

توفير نظام غذائي صحي

ضبط منظم الحرارة على درجة حرارة أبرد قليلاً

استخدام الستائر الداكنة لحجب الضوء أو ضوء الليل إذا كانوا خائفين من الظلام

الحفاظ على هدوء غرفة النوم ، أو استخدام آلة الضوضاء البيضاء لإخفاء الأصوات الخارجية

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الاهتمام بنظام غذائي يساعد رضيعك علي النوم دون ارقحل مشاكل الجهاز الهضمي التي تسبب المغص والارق وعدم الارتياح للرضيع وهذه احدي طرق علاج النوم الخفيف عند الرضعأسباب النوم المتقطع عند الرضععدم ارتياح الجهاز الهضمي والتقلصات هي احدي أسباب النوم المتقطع عند الرضع حيث لايشعر الرضيع بعدم الارتياح والشعور بالمغص مما يسبب النوم المتقطع ، كما يجب علي الام رضاعة الطفل جيدا حيث ان الاحساس بعدم الشبع يكون من أسباب النوم المتقطع عند الرضع، الانتباه للتسلخات وعلاج الالتهابات الجلدية كما يمكن الرجوع للطبيب للتعرف علي السبب الصحي الاساسي للنوم المتقطع لطفلكعلاج قلة النوم عند الرضع بالاعشابقد تلجأ الكثير من الامهات علي علاج قلة النوم عند الرضع بالاعشاب وذلك بتخصيص كل يوم مشروب لتهدئ الطفل ومساعندته علي النوم ومن اشهر علاج قلة النوم عند الرضع بالاعشاب هو النعناع واليانسون والشمر وهي احدي المشروبات المعروفة للرضع والتي تساعد في علاج قلة النوم عند الرضع بالاعشابطريقة الاستخدام تكون مقننه وعدم الغلي لأكثر من ثواني وتقديم المشروبات دافئة كما يجب الرجوع للطبيب المعالج للطفل للتعرف علي اسباب الارق ووصف علاج قلة النوم عند الرضع بالاعشاب المناسب لطفلكاضطرابات النوم عند الأطفال عمر سنةالنوم هو لبنة أساسية لصحة طفلك العقلية والجسدية، لكن إذا وجدت أنه من المستحيل مساعدة طفلك على النوم ، فأنت لست وحدك.في الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال تشير التقديرات إلى أن مشاكل النوم اضطرابات النوم عند الأطفال عمر سنة تؤثر على 25 إلى 50 في المائة من الأطفال و 40 في المائة من المراهقين.الطفل الذي يعاني من نقص في النوم يمكن أن يتأرجح بين أن يكون غاضبًا وفرط النشاط ، مع تأثيرات يمكن أن تحاكي اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباهيمكن أن يؤثر النعاس أيضًا على قدرة طفلك على الانتباه ، مع تداعيات على أدائه في المدرسة حتى الحد الأدنى من النوم يمكن أن يكون لها تأثيرات على حياة طفلك اليومية والتي تسبب اضطرابات النوم عند الأطفال عمر سنة