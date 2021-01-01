بأسهل الخطوات .. طريقة عمل بانيه لحمة



طريقة عمل بانيه لحمة طريقة عمل بانيه لحمة

طريقة عمل بانيه لحمة من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تقديمها في المنزل بأسهل الخطوات، قدمت الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ طريقة عمل بانيه لحمة.









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مقادير بانيه لحمةلحم اسكالوب شرائحبقسماطزعتر فريشبصل بودرةثوم بودرةملحفلفل أسودحبهان بودرةبيضمستردةدقيقزيت للقلى- للتقديمبطاطس محمرةطريقة تحضير بانيه لحمة* يتبل اللحم بالملح والفلفل والتوابل والزعتر والمستردة لمدة ساعتين.* يضاف لها البيض المربوب و1/2 كوب ماء.* يعفر اللحم في الدقيق ثم يغمس في البيض مرة أخرى ثم يغطى بالبقسماط* يحفظ في المبرد لمدة ساعة.* يقلى في زيت غزير ويقدم مع البطاطس المحمرة بالهنا. ​