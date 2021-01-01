بأسهل الخطوات .. طريقة عمل بانيه لحمة

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طريقة عمل بانيه لحمة

طريقة عمل بانيه لحمة من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تقديمها في المنزل بأسهل الخطوات، قدمت الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ طريقة عمل بانيه لحمة.



مقادير بانيه لحمة

لحم اسكالوب شرائح

بقسماط

زعتر فريش
بصل بودرة

ثوم بودرة

ملح

فلفل أسود

حبهان بودرة

بيض

مستردة

دقيق

زيت للقلى



- للتقديم

بطاطس محمرة

طريقة تحضير بانيه لحمة

* يتبل اللحم بالملح والفلفل والتوابل والزعتر والمستردة لمدة ساعتين.

* يضاف لها البيض المربوب و1/2 كوب ماء.

* يعفر اللحم في الدقيق ثم يغمس في البيض مرة أخرى ثم يغطى بالبقسماط

* يحفظ في المبرد لمدة ساعة.

* يقلى في زيت غزير ويقدم مع البطاطس المحمرة بالهنا. ​

المصدر: أميرة في المطبخ

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