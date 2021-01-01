بدون فحم ودخان.. طريقة عمل كفتة البرطمان المشوية

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صورة الخبر: كفتة البرطمان المشوية
كفتة البرطمان المشوية

يعشق الكثير من الأشخاص تناول الكفتة المشوية، وتعدد وتختلف طرق شوي الكفتة بحسب ما يفضلها الأشخاص والإمكانيات المتاحة في كل بيت، سواء بوضعها في الفرن أو تسويتها على الفحم مباشرة وغيرها من الطرق المعروفة التي تتسبب في أدخنة بالبيت مع تراكم الدهون على جدران المطبخ.
فيما يلي تقدم الشيف أميرة شنب لك طريقة للكفتة المشوية، تودعي بها الفحم والدهون والدخان.


طريقة كفتة البرطمان المشوية:

- ستحتاجين إلى أعواد شيش طاووق خشبية وبرطمان زجاجي يتحمل الحرارة.

-قومي بلف لحم الكفتة على أعواد الشيش طاووق.

-يدهن البرطمان بقليل من الزيت من الداخل.

-ترص أعواد الكفتة داخل البرطمان.

-يوضع فوقها قطع من اللية.
-يغطى البرطمان بورق زبدة ومن فوقه ورق فويل.

-يوضع البرطمان في وسط صينية بها قليل من الماء ويدخل الفرن على درجة حرارة 200.

-لا يفتح الفرن عليها إلا للضرورة.

-بعد تسوية الكفتة في البرطمان من ساعة إلا ربع إلى ساعة، يمكن إضافة قطعة من الفحم في المنتصف فوق ورق فويل لإعطائها رائحة الفحم.

المصدر: elbalad

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