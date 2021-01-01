بدون فحم ودخان.. طريقة عمل كفتة البرطمان المشوية

يعشق الكثير من الأشخاص تناول الكفتة المشوية، وتعدد وتختلف طرق شوي الكفتة بحسب ما يفضلها الأشخاص والإمكانيات المتاحة في كل بيت، سواء بوضعها في الفرن أو تسويتها على الفحم مباشرة وغيرها من الطرق المعروفة التي تتسبب في أدخنة بالبيت مع تراكم الدهون على جدران المطبخ.
فيما يلي تقدم الشيف أميرة شنب لك طريقة للكفتة المشوية، تودعي بها الفحم والدهون والدخان.
طريقة كفتة البرطمان المشوية:
- ستحتاجين إلى أعواد شيش طاووق خشبية وبرطمان زجاجي يتحمل الحرارة.
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