ادرس في الأكاديمية البولندية من خلال هذه الخطوات

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صورة الخبر: وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إفادة سفارة جمهورية مصر العربية فى وارسو بشأن برنامج الزمالة بالأكاديمية البولندية بعد الدكتوراه لمدة عامين فى إحدى المعاهد داخل الأكاديمية البولندية للعلوم (PAS) .

وأوضحت أن هناك بدل شهرى:2500 يورو، أولئك الذين قرروا القدوم إلى بولندا مع عائلاتهم ، قد يحق لهم الحصول على بدل عائلي إضافي. بالإضافة إلى ذلك ، سيتم منحهم ميزانية بحثية تصل إلى 93000 يورو لكل مشروع.

بينما أخر موعد للتقديم: 30 يونيو2021، وللإطلاع على كافة شروط التقدم يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد:
https://pasific.pan.pl/wp-content/uploads/2021/04/PASIFIC-Call-1-Guide-for-Applicants.pdf

وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.



كما كانت قد أفادت سفارة جمهورية جمهورية مصر العربية بمدريد عن المنح الدراسية المقدمة من الحكومة الإقليمية بجزر الكنارى ومؤسسة نساء من أجل أفريقيا وهى منح دراسية مخصصة للسيدات للدراسة Online فى الجامعات والمؤسسات التابعة لجزر الكنارى، حيث توفر المنحة 66 برنامج دراسى Onlineللحصول على درجتين جامعتين و 45 برنامج لتعلم اللغات و 19 برنامج تدريبى متخصص.

وللإطلاع على مزيد من المعلومات عن المؤسسة والمنح التى تقدمها يُرجى التكرم بزيارة الموقع الالكترونى التالى:
Learn Africa Canarias Scholarships University Degrees

المصدر: elbalad

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