لمدة أسبوعين.. جامعة حلوان تبدأ حملة التطعيم بلقاح كورونا لـ منتسبيها

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أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، عن بدء التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا اعتباراً من أمس الأربعاء ولمدة أسبوعين، تحت إشراف الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك في ظل خطة الدولة لحماية كافة مواطنيها في ظل توجيهات القيادة السياسية لمعالي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تلقي اللقاح، وحرص الدولة على توفير لقاح فيروس كورونا لجميع المواطنين حفاظاً على صحة وسلامة الشعب المصري.



هذا وقد تلقت جامعة حلوان 4800 جرعة لقاح "أسترازينيكا" من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ووزارة الصحة وتم البدء اليوم بتطعيم الفرق الطبية والقائمين بأعمال الامتحانات من المراقبين والعاملين بالكنترولات والسادة أعضاء هيئة التدريس وذلك طبقا لتعليمات معالي رئيس الوزراء في هذا الشأن وقامت الجامعة بتوفير أماكن مناسبة لتلقي اللقاح داخل الجامعة في الصالة المغطاة، وكذلك في المبني الرئيسي لإدارة الجامعة، وذلك تحت إشراف طبي متكامل من نائب مدير مستشفى بدر الدكتور كريم ناصر، وفريق من الإدارة الطبية بإشراف الدكتور محمد ناصر نائب مدير مستشفى الطلبة وفريق من هيئة التمريض.



وتم بالمبني الرئيسي – إدارة الجامعة –تطعيم السادة (العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس وقيادات الكيانات الإستراتيجية ومديري العموم)، وسيتم استمرار الحملة لحين الانتهاء من الجرعات المتوفرة، علمًا بأنه سيتم دعم الجامعة بجرعات أكبر بعد انتهاء هذه الحملة وذلك طبقً للاحتياج، وكذلك يتم التطعيم بالصالة المغطاة وذلك لجميع الإداريين والقائمين بأعمال الامتحانات.

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وحث الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، كافة أفراد المجتمع الجامعي من أعضاء هيئة تدريس والعاملين على ضرورة تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مشيدًا بدور الدولة المصرية في توفير الإمكانيات اللازمة؛ لتوفير اللقاح للمواطنين، داعيًا الجميع إلى ضرورة تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا في ضوء الاجراءات الاحترازية التي تهدف للمحافظة على سلامتهم، حيث إن حملة الجامعة لتطعيم جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بلقاح فيروس كورونا، يأتي في إطار دور الجامعة المجتمعي وحرصها على سلامة الجميع؛ مؤكدا أن الجامعة تبذل قصارى جهدها للمحافظة على صحة وسلامة منتسبيها من أي أمراض من خلال المساهمة في توفير لقاحات فيروس كورونا بالمجان وذلك مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠ /٢٠٢١ ، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان تنفيذًا لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لحماية المصريين والحفاظ على سلامتهم من كافة المخاطر.وأشار الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن الحملة انطلقت اليوم، لجميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة، طبقا لتعليمات وزارة الصحة، وسط تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية وعدم التزاحم أثناء تلقي اللقاح، حيث تم التنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبين وزارة الصحة والسكان، لتطعيم أعضاء هيئة التدريس والإداريين المشاركين بالمراقبة والامتحانات بالجامعات المصرية.هذا وتأتي هذه الحملة في إطار جهود الدولة المصرية التي تبذل جهودًا كبيرة في إطار مساعيها الحثيثة لمواجهة جائحة كورونا، حيث وضعت الخطط والإستراتيجيات الشاملة التي تمكنها من التعامل السريع والفعال مع الأزمة على مختلف الأصعدة، وسارعت الخطى من أجل توفير اللقاحات المختلفة التي ثبتت فاعليتها لتطلق حملة وطنية للتطعيم لحماية كافة أبناء الشعب المصري.