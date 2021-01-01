فيديو جراف.. فصل 2000 طالب.. أزمة عنيفة تضرب جامعة الإسكندرية

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أزمة عنيفة تضرب جامعة الإسكندرية

أزمة عنيفة تعيشها كلية التجارة بـ جامعة الإسكندرية بعد قرار فصل الطلاب، بموجب 3 إنذارات أكاديمية متتالية، لعدم رفع المعدل التراكمي (CGPA) إلى 2.000.

فصل 2000 طالب
الأزمة ألقت بظلالها على طلاب كلية التجارة بـ جامعة الإسكندرية المتضررين من القرار.

الكلية بدورها أعلنت قائمة تضم حوالي 2000 بأسماء الطلاب الذين تعرضوا للفصل النهائي من كلية التجارة جامعة الإسكندرية، وذلك في نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام 20/21 لحصولهم على إنذارين أكاديميين بسبب عدم تمكنهم من رفع مجموع النقاط التراكمي CGPA إلى 2000 بعد فصلين دراسيين متتالين.



ولمتابعة المزيد حول أزمة طلاب كلية التجارة.. تابع الفيديو جراف التالي

المصدر: elbalad

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