حارس الأهلي يشعل غضب جماهير الزمالك بعد إهانة النادي

آخر الأخباراخبار الرياضة › حارس الأهلي يشعل غضب جماهير الزمالك بعد إهانة النادي

صورة الخبر: حارس الأهلي يشعل غضب جماهير الزمالك
حارس الأهلي يشعل غضب جماهير الزمالك

أشعل مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي، غضب جماهير نادي الزمالك، بعد ظهوره في مقطع فيديو، رفقة أحد مشجعي القلعة الحمراء، وهو يردد هتافا ضد نادي الزمالك.



وتداول جماهير نادي الزمالك فيديو لـ مصطفى شوبير رفقة مشجع للنادي الأهلي، وهو يردد:" عامل فيها بطل وهو بتاع بليلة".



وطالبت جماهير نادي الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي، بإيقاف مصطفى شوبير حارس الأهلي، مثلما حدث مع إمام عاشور لاعب نادي الزمالك، الذي تم إيقافه 12 مباراة مؤخرا، بسبب سبه لرموز النادي الأهلي.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على حارس الأهلي يشعل غضب جماهير الزمالك بعد إهانة النادي

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
28293

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager