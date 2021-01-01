حارس الأهلي يشعل غضب جماهير الزمالك بعد إهانة النادي

أشعل مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي، غضب جماهير نادي الزمالك، بعد ظهوره في مقطع فيديو، رفقة أحد مشجعي القلعة الحمراء، وهو يردد هتافا ضد نادي الزمالك.
وتداول جماهير نادي الزمالك فيديو لـ مصطفى شوبير رفقة مشجع للنادي الأهلي، وهو يردد:" عامل فيها بطل وهو بتاع بليلة".
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