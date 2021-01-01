حارس الأهلي يشعل غضب جماهير الزمالك بعد إهانة النادي



حارس الأهلي يشعل غضب جماهير الزمالك حارس الأهلي يشعل غضب جماهير الزمالك

أشعل مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي، غضب جماهير نادي الزمالك، بعد ظهوره في مقطع فيديو، رفقة أحد مشجعي القلعة الحمراء، وهو يردد هتافا ضد نادي الزمالك.







وتداول جماهير نادي الزمالك فيديو لـ مصطفى شوبير رفقة مشجع للنادي الأهلي، وهو يردد:" عامل فيها بطل وهو بتاع بليلة".

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وطالبت جماهير نادي الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي، بإيقاف مصطفى شوبير حارس الأهلي، مثلما حدث مع إمام عاشور لاعب نادي الزمالك، الذي تم إيقافه 12 مباراة مؤخرا، بسبب سبه لرموز النادي الأهلي.