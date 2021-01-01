فجَر الإعلامي إسلام صادق مقدم برنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ مفاجأة من العيار الثقيل بشأن محمود حمدي الونش مدافع نادي الزمالك ، مشيراً إلى أنه تلقى عرضاً مغرياً من نادي بيراميدز للإنتقال إلى صفوفه بنهاية الموسم الجاري
وأكد صادق أن الونش تلقى عرضاً كبيراً من نادي بيراميدز بقيادة ممدوح عيد المدير التنفيذي للفريق ، بلغت قيمته المالية مليون ونصف المليون دولار ، بالإضافة إلى عرضاً آخر من أحد أندية الدوري السعودي ، وهو ما دفع اللاعب إلى المطالبة بتعديل عقده داخل نادي الزمالك ، خاصةً أنه يتقاضى ثلاثة ملايين جنيهاً فقط ، وهو ما لا يتناسب مع المستوى الفني الذي يقدمه اللاعب هذا الموسم.
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التعليقات على مليون ونصف دولار.. تفاصيل عرض بيراميدز لنجم دفاع الزمالك
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