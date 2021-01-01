عايز تخس وتحرق الدهون أثناء النوم.. 4 مشروبات هتحقق حلمك فى إنقاص الوزن



مشروبات هتحقق حلمك فى إنقاص الوزن مشروبات هتحقق حلمك فى إنقاص الوزن

يعتبر فقدان الوزن عملية صعبة وشاقة، فهى تتطلب التخلي عن الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية وكذلك المشروبات المحملة بالسكر، وهناك مجموعة من المشروبات يمكن أن تساعدك في فقدان بعض الكيلوجرامات سريعًا ودون عناء خاصة إذا تناولتها قبل النوم مباشرة، فهى لا تساعدك فقط بإنقاص الوزن بل في شفاء الجسم وتحفيزك على النوم، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف إنديا".



- فيما يلى.. 4 مشروبات تناولها قبل النوم لحرق الدهون وتسريع عملية إنقاص الوزن:

1- شاي البابونج

هذا الشاي الخفيف له آثار علاجية ويساعد في استرخاء الأعصاب ومعروف بخصائصه العلاجية والمهدئة، كما أنه يطرد السموم من الجسم فهو غنى بمضادات الأكسدة والكالسيوم والفلافونويد والبوتاسيوم، مما يساعد في تحسين عملية التمثيل الغذائي وتسريع فقدان الوزن، وتناوله قبل النوم يساعد في تقليل وزن الماء الناتج عن احتباس السوائل المفرط في الجسم، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن هذا شاى البابونج يساعد أيضًا في تنظيم مستويات السكر في الدم.



2- حليب الكركم

حليب الكركم معروف بخصائصه العلاجية المضادة للالتهابات، ولكن هل تعلم أن شرب هذا المزيج قبل النوم مباشرة يمكن أن يساعدك في إنقاص الوزن الزائد وتحسين التمثيل الغذائي لديك، خاصة أن الحليب غنى بالبروتينات ومضادات الأكسدة والكالسيوم مما يساعد في تقوية المناعة، وشربه قبل النوم يساعد في طرد السموم من الجسم ويحسن الهضم ومعدل الأيض بما يخدم عملية فقدان الوزن الوزن دون عناء، مع مراعاة عدم إضافة السكر الذي يمكن أن يقلل فوائده.

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3- القرفةإن تناول شاي القرفة بانتظام يساعد في إنقاص الوزن دون عناء، فهو غني بمضادات الأكسدة التي تساعد في تسريع عملية إنقاص الوزن عن طريق حرق الدهون بشكل طبيعي، حيث إن تناول مشروب القرفة قبل النوم يساعد في التخلص من بعض الكيلوجرامات الزائدة أثناء نومك، أيضًا يمكن أن يساهم تضمين القرفة في نظامك الغذائي اليومي في تحسين صحة القلب.4- الحلبةمليئة بالعناصر الغذائية المفيدة للصحة، ومن المثير للاهتمام أن تناول الحلبة قبل النوم يمكن أن يساعد في تقليل الشهية وتحسين التمثيل الغذائي وتنظيم مستويات السكر في الدم و إنقاص الوزن بشكل طبيعي.