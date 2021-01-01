إصابة رئيس وزراء فرنسا بفيروس كورونا للمرة الثانية.. وجارى فحص ماكرون



إصابة رئيس وزراء فرنسا بفيروس كورونا إصابة رئيس وزراء فرنسا بفيروس كورونا

أصيب رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس بفيروس كورونا للمرة الثانية، وفقا لما أعلنت عنه رئاسة الوزراء الفرنسية فى بيان لها، اليوم الأربعاء.







هذا وجارى فحص رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، وجميع الوزراء والشخصيات التى قابلها كاستكس هذا الأسبوع، وكذلك جارى معرفة نوع الفيروس الذي أصابه حيث يخشى الفرنسيون أن يكون "المتحور الهندي" أو الجنوب أفريقي، وقد تم عزل رئيس الحكومة لنحو سبعة أيام مع متابعة صحية عالية.

قد يعجبك أيضا...

جدير بالذكر أن مجلس العلماء والأطباء والخبرات الفرنسي الذي أنشأه الرئيس ماكرون منذ بداية الوباء قد حذر من فتح البلاد بوتيرة سريعة للغاية قد ينذر بتفش جديد وكبير لفيروس كورونا، ولهذا كثفت الدولة الفرنسية حملة التطعيم في أرجاء البلاد بعد انطلاقة بطيئة في يناير.