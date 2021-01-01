أصيب رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس بفيروس كورونا للمرة الثانية، وفقا لما أعلنت عنه رئاسة الوزراء الفرنسية فى بيان لها، اليوم الأربعاء.
هذا وجارى فحص رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، وجميع الوزراء والشخصيات التى قابلها كاستكس هذا الأسبوع، وكذلك جارى معرفة نوع الفيروس الذي أصابه حيث يخشى الفرنسيون أن يكون "المتحور الهندي" أو الجنوب أفريقي، وقد تم عزل رئيس الحكومة لنحو سبعة أيام مع متابعة صحية عالية.
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التعليقات على إصابة رئيس وزراء فرنسا بفيروس كورونا للمرة الثانية.. وجارى فحص ماكرون
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