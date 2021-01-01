شاهد القاعة الرئيسية لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة (فيديو)

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صورة الخبر: مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة
مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة

عرض برنامج الحياة اليوم، المذاع على شاشة "الحياة"، مقطع فيديو يرصد آخر التجهيزات للقاعة الرئيسية الجديدة للبرلمان المصري داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

وفى هذا الصدد، قال المهندس أحمد محمود، المدير التنفيذي لمشروع إنشاء مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، خلال حواره ببرنامج الحياة اليوم، إنه يتم العمل على مدار 3 ورديات، والوردية الواحدة تستوعب 4.500 عامل، بين مهندسين وعمالة منتجة وأطقم إشراف.

وذكر أنه تم إنجاز المشروع خلال عامين فقط، وتبلغ مساحة مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة 26 فدانا، والمبني عبارة عن بدروم وأرضي و8 أدوار متكررة ويتوسطها قاعة المجلس الرئيسية، متضمنة قبة علوية على ارتفاع 65 مترا وفوقها سار بارتفاع 74 مترا، ويضم أيضا 2 قبة قطر 50 مترا، وتستوعب القاعة الرئيسية 1000 عضو، ويضم المبني مكاتب إدارية.

هذا بجانب مبنى خدمى مكون من جراج تحت الأرض بمسطح 74 ألف متر بسعة 1500 سيارة، كما يضم عددا من المباني الخدمية تشمل المركز الطبي والمبنى الأمني ومبنى محطة الكهرباء ومبنى الكهروميكانيك ومحطة الإطفاء، هذا إلى جانب الأسوار والطرق الداخلية والمساحات الخضراء.

https://streamable.com/ptdzx4

المصدر: الحياة اليوم

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