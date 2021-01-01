مران الزمالك – إصابة زيزو.. تقسيم اللاعبين لـ3 مجموعات



إصابة زيزو إصابة زيزو

أصيب أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك بكدمة خفيفة في مران الفريق الأبيض الذي أقيم اليوم خلال التقسيمة التي شارك فيها.



وفضل الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة مغادرة زيزو للتقسيمة حتى لا تتفاقم الإصابة.



ويستعد الزمالك لملاقاة أسوان في الـ17 من شهر يونيو الجاري في استاد القاهرة في الجولة 26 من الدوري.

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فيما يأتي الأهلي ثانيا بـ41 نقطة بعدما خاض 19 مباراة فقط.وواصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" وحازم إمام لاعبا الفريق التدريبات التأهيلية على هامش المران للتعافي من الإصابات التي يعانيان منها.وقسم الجهاز الفني اللاعبين إلى ثلاث مجموعات تدربت واحدة تحت قيادة باتريس كارتيرون المدير الفني وأخرى مع المدرب العام أسامة نبيه والثالثة مع أحمد عبد المقصود المدرب المساعد.وركز الجهاز الفني على سرعة نقل الكرة في المساحات الصغيرة مع دقة التسليم والاستلام.وحرص محمود عبد الرحيم "جنش" حارس الزاملك منح التعليمات لمحمد قنديل حارس فريق مواليد 1999 الذي تم تصعيده مؤخرا.وأدى اللاعبون تقسيمة قوية في ختام المران ذلك قبل أن يتدرب شيكابالا ويوسف إبراهيم "أوباما" على التسديد عقب ختام التدريبات.