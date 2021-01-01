عرضت قناه الحدث العربية فيديو يؤكد علي وجود فيروس جديد في ولاية ميشيغان الأمريكية حيث أنها سجلت أولي حالات الإصابة بالفيروس الجديد ويسمي فيروس " هانتا " القاتل .
وأضاف الفيديو أن فيروس " هانتا " هو مرض تنفسي مصدره الفئران ، ويصيب البشر من خلال ملامسة القوارض المصابة ، حيث أن الفيروس يقتل 40 % من مصابية .
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التعليقات على بعد كورونا.. شاهد.. فيروس يظهر في أميركا يقتل 40% من مصابيه تعرف علي أعراضه
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