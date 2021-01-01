بعد كورونا.. شاهد.. فيروس يظهر في أميركا يقتل 40% من مصابيه تعرف علي أعراضه

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صورة الخبر: فيروس " هانتا " القاتل
فيروس " هانتا " القاتل

عرضت قناه الحدث العربية فيديو يؤكد علي وجود فيروس جديد في ولاية ميشيغان الأمريكية حيث أنها سجلت أولي حالات الإصابة بالفيروس الجديد ويسمي فيروس " هانتا " القاتل .



وأضاف الفيديو أن فيروس " هانتا " هو مرض تنفسي مصدره الفئران ، ويصيب البشر من خلال ملامسة القوارض المصابة ، حيث أن الفيروس يقتل 40 % من مصابية .

واوضح الفيديو أن أعراض الإصابة بهذا الفيروس تظهر من أسبوع ألي ثمانية أسابيع ومن أعراضه الأعياء والحمي والصداع والغثيان ، يتم تشخيصه من خلال تحليل دم المصاب .



وتابع الفيديو " الإصابة بالفيروس ليست مقتصرة بلمس القوارض فقد ينتقل الفيروس ألي البشر من خلال الهواء الملوث بالفيروس من فضلات القوارض أو من خلال الأشياء الملوثة ببول القوارض أو لعابها .

المصدر: قناه الحدث العربية

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