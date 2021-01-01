استشاري يوضح خطوات عملية الحقن المجهري

أوضح الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري الحقن المجهري والمناظير النسائية وعلاج العقم، خطوات عملية الحقن المجهري، مشيرا إلى أنه يتم اللجوء للحقن المجهري بعد مرور فترة على الزواج لحل مشكلة تأخر الإنجاب والتغلب على العقم الناتج عن عدم وجود حيوانات منوية متحركة.
ولفت الدكتور الملا، إلى أن الطبيب يقوم بأخذ عدد من الحيوانات المنوية من الرجل والبويضات من المرأة، ثم يقوم بتنظيف هذه الحيوانات المنوية والبويضات قبل استخدامها، ثم فحصها تحت المجهر بحيث يمكن اختيار الحيوانات المنوية الأكثر ملاءمة لعملية الحقن.
وأكد أنه يفضل أن تكون الحيوانات المنوية المختارة للحقن متحركة ولا تظهر أي تشوهات في شكلها.
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