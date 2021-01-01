

الشوكولاتة البيضاء الشوكولاتة البيضاء

يمكنك معرفة طريقة عمل الشوكولاتة البيضاء بدون لبن بودرة لإعدادها لمن يعانون من حساسية تجاه منتجات الألبان، وهي وصفة مميزة وناجحة يمكن تجربتها في المنزل، كما انها غير مكلفة.



نحتاج في بعض الأحيان لتحضير انواع مختلفة من الشوكولاتة في المنزل، وتبقى طريقة عمل الشوكولاتة البيضاء بدون لبن بودرة احد اهم الحلويات التي يمكن بها تزيين التورت او حتى تناولها بمفردها مع كوب من القهوة.





طريقة عمل الشوكولاتة البيضاء بدون لبن بودرة

مقادير طريقة عمل الشوكولاتة البيضاء بدون لبن بودرة :

112 جرام من زبدة الكاكاو النيئة و القابلة للأكل.

48 جرام من الدهن النباتي غير المهدرج، او 48 جرام من زبدة الكاكاو.

16 جرام من زبدة الكاجو الطبيعية، أو زبدة اللوز.

كوب من السكر الناعم.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا النقي.

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طريقة عمل الشوكولاتة البيضاء بدون لبن بودرة :1- توضع زبدة الكاكاو والدهن في وعاء متوسط الحجم ويتحمل الحرارة، ثم نضعه على قدر به ماء مغلي دون أن يلامس الماء.2- تترك حتى تذوب الزبدة والدهن مع التحريك بين الحين والآخر.3- تضاف زبدة الكاجو أو اللوز ويتم تحريك المكوّنات حتى تمتزج وهي فوق الماء المغلي.4- يضاف السكر والملح والفانيلا ويحرك حتى يصبح الخليط ناعماً.5- نقوم بابعاد القدر عن الحرارة وتركه حتى يبرد الخليط.6- نقوم بسكب الخليط في قوالب السيليكون واحفظها في البراد أو بدرجة حرارة الغرفة مدة نصف ساعة أو حتى تجمد.7- نخرج قطع الشوكولاتة من القوالب ثم تقدم.