يمكنك معرفة طريقة عمل الشوكولاتة البيضاء بدون لبن بودرة لإعدادها لمن يعانون من حساسية تجاه منتجات الألبان، وهي وصفة مميزة وناجحة يمكن تجربتها في المنزل، كما انها غير مكلفة.
نحتاج في بعض الأحيان لتحضير انواع مختلفة من الشوكولاتة في المنزل، وتبقى طريقة عمل الشوكولاتة البيضاء بدون لبن بودرة احد اهم الحلويات التي يمكن بها تزيين التورت او حتى تناولها بمفردها مع كوب من القهوة.
طريقة عمل الشوكولاتة البيضاء بدون لبن بودرة
مقادير طريقة عمل الشوكولاتة البيضاء بدون لبن بودرة :
112 جرام من زبدة الكاكاو النيئة و القابلة للأكل.
48 جرام من الدهن النباتي غير المهدرج، او 48 جرام من زبدة الكاكاو.
16 جرام من زبدة الكاجو الطبيعية، أو زبدة اللوز.
كوب من السكر الناعم.
ربع ملعقة صغيرة من الملح.
ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا النقي.
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