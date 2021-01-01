طريقة عمل الملوخية بالحمام للشيف شربيني



طريقة عمل الملوخية بالحمام طريقة عمل الملوخية بالحمام

تعد الملوخية بالحمام من أكثر الأكلات المغذية ذات المذاق الشهي وفى نفس الوقت كمية الدسم بها محدودة مما يجعلها لا تشكل عبئا على المعدة.







عدد قليل من النساء من يجدن طهى وإعداد الملوخية بالحمام بمذاق شهى فبالرغم من بساطة هذه الأكلة إلا أن لها بعض الأسرار التي تجعل نكهتها ومذاقها مميزان.

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نقدم لكم طريقة عمل الملوخية بالحمام خطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة “سي بي سي سفرة”.مقادير الملوخية بالحمامملوخيةثومكزبرة ناشفةسمنة بلديمرقة الحمامحمام مسلوقطماطمفلفل حارأرز ابيض للتقديمطريقة عمل الملوخية بالحمام* يسلق الحمام مع بوكيه جارنيه ثم ينشل الحمام ويضاف الملوخية مع مرقة سلق الحمام• لعمل الطشة* يشوح الثوم مع الكزبرة الناشفة ثم تضاف على الملوخية وتقدم مع الحمام في الكبة يخلط الطماطم مع الفلفل الحار والثوم وقليل من الزيت* ادهنى بها الحمام ويدخل الفرن حتى يتحمر الحمام ويقدم مع الأرز الأبيض