طريقة عمل كبدة بالردة للشيف شربيني



طريقة عمل كبدة بالردة طريقة عمل كبدة بالردة

لاتعرف الكثير من النساء كيفية عمل كبدة بالردة فى المنزل بنفس مذاق المحلات خاصة الصغيرات فى السن والحديثات الزواج.







وتعد الـ كبدة بالردة من أقدم الأكلات الشعبية فى مصر وتتميز بمذاق رائع وفوائد صحية عديدة خصوصا وأن الردة معروفة بأنها صديقة القولون وتحميه من أمراض عديدة وتحسن الهضم.

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نقدم لكم طريقة عمل كبدة بالردة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.مقادير كبدة بالردةكبدة ضانيزيتردةكمونثومبصلليمونشطةفلفل الوانصلصة طماطملسان عصفورملحفلفل أسودمرقةطريقة عمل كبدة بالردة* افرمي الثوم والكمون والشطة وعصير الليمون والملح والفلفل باستخدام كبة كهربائية وتبلي الكبدة بالخليط المفروم ثم ضعيها في الردة واقليها في زيت غزير ساخن* ضعي لسان العصفور في حلة بها ماء مغلي مع زيت وملح و اتركيه حتى ينضج وضعي زيت مع بصل وثوم مفروم في طاسة على النار* ضيفي اليهم مكعب مرقة حتى يصفر البصل و قطعي الفلفل الألوان مكعبات صغيرة واضيفيها* ضيفي لسان عصفور المسلوق مع ملعقة صلصة طماطم و قلبيه جيدا وقدميه إلى جانب الكبدة