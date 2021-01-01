

طريقة مبتكرة تجعل الفينو البايت طازة طريقة مبتكرة تجعل الفينو البايت طازة

لا يمر يوم تقريباً دون أن يستخدم أحد أفراد الأسرة العيش الفينو في إحدى الوجبات، ولكن المشكلة الأكبر تفتفت الفينو وجفافه بمجرد تركه خارج الثلاجة لمدة طويلة أو حفظه في الثلاجة، وهو ما يضطر البعض لتركه وشراء جديد طازج.



ومنعاً لهدر المزيد من العيش الفينو سنتعرف على الحل السريع الذي يحافظ على العيش الفينو طري وطازج لمدة طويلة دون الحاجة لتسخينه للشيف نجلاء الشرشابي .



- يفرد العيش الفينو على وضعية صحيحة غير ملتوي.

- يحفظ العيش الفينو في الفريزر ولكن في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق.

- تترك أكياس الفينو في الفريزر في رف منفصل بعيداً عن اللحوم حتى لا يصل له ماء تتلفه.

- يخرج الفينو قبل الاستخدام ويترك مغلق في درجة حرارة الغرفة حتى يفك تجميده دون التعرض الحرارة.

- يفتح الفينو بسكين المخبوزات أو بالمقص ويتم حشوه ويلف مرة جديدة بالأكياس حتى يبقى طازج لحين التقديم.

نصائح للحفاظ على الفينو طازج وطري:

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- يجب تجنب تسخين وتعرض العيش الفينو للحرارة لأن بمجرد حدوث ذلك سيجف الفينو فوراً بعد تبريده وستتحمص قشرته الخارجية ويصعب فتحه وحشوه مع تكسره وتفتفته السريع.- غلق وتغليف العيش الفينو جيداً قبل وضعه في الفريزر لمنع تسرب حروق التجميد والثلج له حتى لا يتآكل ويذبل ويتفتفت بمجرد خروجه من الفريزر.- يحفظ العيش الفينو في الفريزر دون حشو حتى لا يتلف ويجف العيش والحشو خلال التجميد والفك.- لا يترك الفينو مكشوفا في المطبخ بدرجة حرارة الغرفة ولا يحفظ في الثلاجة لأن هذه المواضع والأماكن تجعله يفقد رطوبته ويجف مع الوقت.