لا يمر يوم تقريباً دون أن يستخدم أحد أفراد الأسرة العيش الفينو في إحدى الوجبات، ولكن المشكلة الأكبر تفتفت الفينو وجفافه بمجرد تركه خارج الثلاجة لمدة طويلة أو حفظه في الثلاجة، وهو ما يضطر البعض لتركه وشراء جديد طازج.
ومنعاً لهدر المزيد من العيش الفينو سنتعرف على الحل السريع الذي يحافظ على العيش الفينو طري وطازج لمدة طويلة دون الحاجة لتسخينه للشيف نجلاء الشرشابي .
- يفرد العيش الفينو على وضعية صحيحة غير ملتوي.
- يحفظ العيش الفينو في الفريزر ولكن في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق.
- تترك أكياس الفينو في الفريزر في رف منفصل بعيداً عن اللحوم حتى لا يصل له ماء تتلفه.
- يخرج الفينو قبل الاستخدام ويترك مغلق في درجة حرارة الغرفة حتى يفك تجميده دون التعرض الحرارة.
- يفتح الفينو بسكين المخبوزات أو بالمقص ويتم حشوه ويلف مرة جديدة بالأكياس حتى يبقى طازج لحين التقديم.
نصائح للحفاظ على الفينو طازج وطري:
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التعليقات على طريقة مبتكرة تجعل الفينو البايت طازة
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