قالت شركة «مبادلة» للاستثمار التابعة لحكومة أبوظبي، اليوم الثلاثاء، إنها انضمت إلى كونسورتيوم تقوده إي.آي.جي جلوبال إنرجي بارتنرز التي مقرها الولايات المتحدة، والذي وافق على شراء 49% في شركة أرامكو لأنابيب النفط.
وافقت أرامكو في أبريل على بيع حصة أقلية في خطوط الأنابيب التابعة لها مقابل 12.4 مليار دولار إلى كونسورتيوم بقيادة إي.آي.جي، وهي أكبر صفقة للشركة منذ طرح عام أولي قياسي جمعت فيه 29.4 مليار دولار في أواخر 2019.
وستحتفظ أرامكو بنسبة 51% من شركة أرامكو لأنابيب النفط التي تم تشكيلها حديثا مع حقوق مدفوعات رسوم لمدة 25 عاما عن النفط الخام الذي يُشحن عبر شبكة الشركة السعودية.
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التعليقات على «مبادلة» تشارك في كونسرتيوم لشراء حصة في شركة أرامكو لأنابيب النفط
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