

التخطيط تستعرض جهود تطبيق البرامج والأداء أمام مجلس النواب التخطيط تستعرض جهود تطبيق البرامج والأداء أمام مجلس النواب

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في الدكتور جميل حلمي مساعد الوزيرة لمتابعة تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة ورئيس وحدة خطة البرامج والأداء جهود الوزارة في تطبيق خطط وموازنات البرامج والأداء أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.



وأوضح الدكتور جميل حلمي خلال اجتماع اللجنة أن استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، أكدت على أن هناك تحديات تواجه إعداد الموازنة العامة للدولة خاصةً فيما يتعلق بالاعتماد على النظم التقليدية لإعداد الموازنة العامة للدولة، وعدم المرونة في النقل بين الأبواب والبنود المالية، حيث يقوم نظام إعداد الموازنة الحالي على رصد المدخلات من موارد مالية وطاقة بشرية وبنية أساسية ولا يقيس مردود استثمار تلك المدخلات على تحقيق أهداف الدولة.