

خاص| وحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي جاهزة للاستلام بنهاية 2021 خاص| وحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي جاهزة للاستلام بنهاية 2021

قال المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إنه تم تنفيذ 30 ألف وحدة سكنية حتى الآن وجار تنفيذ 32 ألف وحدة ويخطط تنفيذ 30 ألفا، لافتاً إلى أن الإعلان العاشر لـ الإسكان الاجتماعي والذى يضم 30 ألف وحدة بـ حدائق العاصمة ستكون جاهزة للاستلام بنهاية العام الجاري 2021.



وأكد عبد المطلب ممدوح في تصريحات خاصة لصدى البلد، أن نسبة إنجاز العمارات حتى الآن 85% وجار العمل على الانتهاء على أعمال توصيل المرافق مياه وصرف وكهرباء وغاز.



وأوضح أنه جار توصيل المرافق للعديد من الأراضي الاستثمارية استعداداً لطرحها، لافتاً إلى أنه يتم التخطيط لشبكتين صرف صحى بمدينة حدائق العاصمة، محطة صرف رئيسية وحطة صرف ثانوية ، بالإضافة إلى العمل على تصميم رافع مياه وسيبدأ العمل فيهم خلال شهرين ومدة التنفيذ تصل إلى عام ونصف، مشيراً إلى أن إجمالي الاستثمارات تصل إلى مليار جنيه.