أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9 يونيو 2021

نشر موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9-6-2021 فى مصر وفقا لآخر تحديث.. وجاءت الأسعار كالتالي: سعر جرام الذهب عيار 24 949.83 جنيه سعر جرام الذهب عيار 22 870.67 جنيه سعر جرام الذهب عيار 21 831.10 جنيه سعر جرام الذهب عيار 18 712.37 جنيه سعر جرام الذهب عيار 14 554.07 جنيه أسعار أونصة الذهب بيع 29,542.82 جنيه أسعار أونصة الذهب شراء 29,602.82 جنيه سعر كيلو الذهب عيار 24 949,826.17 جنيه سعر جنية الذهب اليوم عيار 21 وزن8ج 6,648.78 جنيه سعر جنية الذهب اليوم عيار 22 وزن8ج 6,965.39 جنيه سعر جنية الذهب اليوم عيار 24 وزن8ج 7,598.61 جنيه

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