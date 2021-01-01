نشرت شركة "غلاف كوسموس" التابعة لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية على موقعها الرسمي معلومات إضافية تخص السياحة الفضائية ومن يهتمون بممارستها على متن مركبة فضائية روسية.
وقالت الشركة إن البرنامج الأساسي للرحلة الفضائية السياحية يضم الفحص الطبي والتدريب والرحلة الفضائية إلى المحطة الفضائية والإقامة في المحطة والعودة إلى الأرض وإعادة التأهيل.
وهناك اقتراحات إضافية خاصة للسياح الفضائيين تتضمن الخروج من المحطة إلى الفضاء المكشوف والرحلة الفضائية لمدة 30 يوما والعمل على تحقيق برنامج علمي على متن المحطة الفضائية الدولية واتباع نظام غذائي خاص وشراء كبسولة فضائية مخصصة للعودة إلى الأرض. وستتاح للسياح الفضائيين كذلك فرصة لالتقاط صور فوتوغرافية وإرسالها إلى الأرض في نظام "أونلاين".
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التعليقات على "روس كوسموس" تقترح على السياح الفضائيين رحلة لمدة 30 يوما
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