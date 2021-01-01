السلفادور تصبح أول دولة تتبنى “البتكوين” كعملة قانونية

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السلفادور تصبح أول دولة تتبنى “البتكوين” كعملة قانونية

أعلنت السلفادور عن تبنيها عملة البيتكوين كعملة قانونية، بعد تصويت المشرعين في الكونغرس بأغلبية ساحقة لصالح قانون البتكوين، نقلا عن CNBC.

ويعتبر الغرض من هذا القانون هو تنظيم عملات البتكوين كعملة قانونية غير مقيدة بسلطة تحرير، وغير محدودة في أي معاملة.

يمكن الآن عرض الأسعار بعملة البتكوين، ويمكن دفع المساهمات الضريبية بالعملة الرقمية، ولن تخضع عمليات التبادل في البتكوين لضريبة أرباح رأس المال.

وبالنسبة لسعر الصرف مع الدولار الأمريكي، سيتم تحديده بحرية من قبل السوق، وهذا وفقا للقانون المقترح، يذكر أن العملة الرسمية الحالية في السلفادور هي الدولار الأمريكي.

المصدر: وايه

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