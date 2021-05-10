تشبه قصة «خاتم سليمان» .. صيادون يعثرون على كنز في بطن حوت

على نحو يشبه قصة «خاتم سليمان» الموجود في بطن سمكة، عثر صيادون يمنيون فقراء على كنز حقيقي في بطن حوت ألقت به الأمواج ميتا على شاطئ خليج عدن جنوبي البلاد.
كان الحوت الذي عثرت عليه مجموعة مكونة من 35 صيادا، يملك مخزونًا هائلًا من مادة العنبر الثمينة، بيع مقابل 1.2 مليون يورو، بحسب «روسيا اليوم».
والعنبر هو الاسم الذي يطلق على القيء الذي يخرج من جوف الحوت ويلقب أيضاً بـ«الذهب العائم» أو «كنز البحر»، وهي مادة ذات رائحة كريهة لكنها عنصر نادر جداً يستخدم في صناعة العطور ويمكن بيعها بما يصل إلى 50 ألف دولار للكيلو الواحد.
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