

للرجال .. مشروبات للتخلص من «الكرش» قبل ارتداء ملابس البحر للرجال .. مشروبات للتخلص من «الكرش» قبل ارتداء ملابس البحر

تدق المصايف، الأبواب والكثير من العائلات تخطط للسفر إلى الشواطئ المصرية الساحرة وحتى لا تشعر بالإحراج إذا كنت تعاني من زيادة في الوزن في منطقة البطن ننشر مشروبات سحرية للتخلص من «الكرش» عند الرجال.



الشاي الأخضر

يعد الشاي الأخضر من المشروبات الصحية والأكثر فاعلية لفقدان الوزن، فالشاي الأخضر غني بمواد مضادة للأكسدة وعناصر غذائية مهمة.



الماء

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يعد الماء عنصر أساسي في جسم الإنسان، وتناول الماء له فوائد مذهلة على صحة الإنسان العامة، وتناول كمية مناسبة منه يساعد على فقدان الوزن والتخلص من الوزن الزائد، والكمية المناسبة لشرب المياه 3 لترات يوميًا.عصير الليمونالليمون غني بفيتامين سي وعناصر غذائية أساسية لصحة القلب وحرق الدهون وفقدان الوزن ويقلل خطر الإصابة بالسرطان، كما أن شرب عصير الليمون يحسن الهضم بشكل طبيعي، لاحتوائه على ألياف.الزنجبيلالزنجبيل مشروب رائع لزيادة عملية الحرق في الجسم مما يؤدي إلى فقدان الوزن، كما يساعد على التخلص من الكرش وله فوائد رائعة لعلاج نزلات البرد و الالتهاب.