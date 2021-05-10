عالم الأبراج | حظك اليوم | الحمل عليه التخلي عن مخاوفه.. والجدي يبدأ مرحلة جديدة
الحمل عليه التخلي عن مخاوفه.. والجدي يبدأ مرحلة جديدة. هكذا يكشف عالم الأبراج، اليوم الأربعاء، الموافق 9 يونيو 2021، تحديات وتغيرات قد تطرأ على حاضر ومستقبل الحمل والجدي وغيرها من عالم الأبراج. ولذلك، عليك متابعة حظك اليوم، فربما تصادف حكمة أو نصيحة تفيدك، بحسب موقع zodiac.asiaone.
*الميزان
من مشاهير البرج:
عمرو دياب ومحمد منير وشيرين عبدالوهاب
حظك اليوم:
“يجب أن تحظى شخصيتك بالأولوية اليوم، حتى لو كان ذلك يعني قول لا لشخص يقدم شيئًا أكثر إثارة.”
*الدلو
ومن مشاهير برج الدلو:
ياسمين صبري وزينة ورمضان صبحي
حظك اليوم:
“يمكنك الاستفادة من عملك أكثر من المعتاد اليوم، ربما لأنك لست دفاعيًا أو حذرًا كالمعتاد.”
*الحوت
ومن مشاهير البرج:
دينا الشربيني وهيفاء وهبي وأحمد السقا
حظك اليوم:
“الآن ليس الوقت المناسب لتأجيل الأمور، بل هو الوقت المناسب لتحمل المسؤوليات التي تقع على عاتقك مؤخرًا.”
*الحمل
ومن مشاهير البرج:
يحيى الفخراني وإيمي سمير غانم وحمدي الميرغني
حظك اليوم:
“يجب ألا تدع خوفك من المجهول يتحكم في اتخاذك لقرارك اليوم. تخلَّ عن أي افتراضات مسبقة قد تعيقك.”
*الثور
ومن مشاهير برج الثور:
فيفي عبده وعادل إمام وحسن الرداد
حظك اليوم:
“يمكنك علاج نفسك من أي توعك اليوم ببساطة عن طريق المضي قدمًا بوتيرة أسرع. لا تدع السكون يصبح نوعًا من التساهل.”
*الجوزاء
ومن مشاهير البرج:
محمد صلاح ومحمد رمضان وكريم محمود عبدالعزيز
حظك اليوم:
“أنت تعرف ما يحدث اليوم أكثر من أي شخص في دائرتك – ولكن لا يوجد سبب يمنعك من الحصول على مزيد من المعلومات من الآخرين.”
*السرطان
ومن مشاهير البرج:
غادة عبدالرازق
حظك اليوم:
“سترغب في النظر إلى مكانتك العامة قبل البدء في مشروع قد يؤدي، من بعض النواحي، إلى الإضرار بسمعتك.”
*الأسد
ومن مشاهير البرج:
أحمد عز وتامر حسني وحسام حسن
حظك اليوم:
“قد تكون محاطًا بأولئك الذين يعتقدون أنهم يعرفون ما يحدث بينما في الحقيقة أنت الوحيد الذي يفهم ما يدور حقًا.”
*العذراء
ومن مشاهير البرج:
خالد النبوي وأكرم حسني وعبلة كامل
حظك اليوم:
“سواء كنت المسؤول اليوم أم لا، يجب أن تكون قادرًا على القيام بأشياء تهم عددًا كبيرًا من الأشخاص على مدى فترة طويلة”.
*العقرب
ومن مشاهير البرج:
أحمد حلمي ومنى زكي ومحمود الخطيب
حظك اليوم:
“الأخبار التي يتم تلقيها اليوم تبدو منطقية للمعلومات التي جمعتها بمرور الوقت ولكنك لم تعرف ماذا تفعل بها. لقد انتهى هذا الجمود!”
*القوس
ومن مشاهير البرج:
نيللي كريم وظافر العابدين ومحمد فؤاد
حظك اليوم:
“لن ترغب في النظر إلى شيء استخدمه الآخرون لبعض الوقت.”
*الجدي
ومن مشاهير البرج:
أنغام وغادة عادل وليلى علوي وعمرو يوسف
“تبدأ مرحلة جديدة اليوم.”
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