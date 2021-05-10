عالم الأبراج | حظك اليوم | الحمل عليه التخلي عن مخاوفه.. والجدي يبدأ مرحلة جديدة

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صورة الخبر: عالم الأبراج | حظك اليوم | الحمل عليه التخلي عن مخاوفه.. والجدي يبدأ مرحلة جديدة
عالم الأبراج | حظك اليوم | الحمل عليه التخلي عن مخاوفه.. والجدي يبدأ مرحلة جديدة

الحمل عليه التخلي عن مخاوفه.. والجدي يبدأ مرحلة جديدة. هكذا يكشف عالم الأبراج، اليوم الأربعاء، الموافق 9 يونيو 2021، تحديات وتغيرات قد تطرأ على حاضر ومستقبل الحمل والجدي وغيرها من عالم الأبراج. ولذلك، عليك متابعة حظك اليوم، فربما تصادف حكمة أو نصيحة تفيدك، بحسب موقع zodiac.asiaone.

*الميزان
من مشاهير البرج:

عمرو دياب ومحمد منير وشيرين عبدالوهاب

حظك اليوم:

“يجب أن تحظى شخصيتك بالأولوية اليوم، حتى لو كان ذلك يعني قول لا لشخص يقدم شيئًا أكثر إثارة.”

*الدلو
ومن مشاهير برج الدلو:

ياسمين صبري وزينة ورمضان صبحي
حظك اليوم:

“يمكنك الاستفادة من عملك أكثر من المعتاد اليوم، ربما لأنك لست دفاعيًا أو حذرًا كالمعتاد.”

*الحوت
ومن مشاهير البرج:

دينا الشربيني وهيفاء وهبي وأحمد السقا

حظك اليوم:

“الآن ليس الوقت المناسب لتأجيل الأمور، بل هو الوقت المناسب لتحمل المسؤوليات التي تقع على عاتقك مؤخرًا.”

*الحمل
ومن مشاهير البرج:

يحيى الفخراني وإيمي سمير غانم وحمدي الميرغني

حظك اليوم:

“يجب ألا تدع خوفك من المجهول يتحكم في اتخاذك لقرارك اليوم. تخلَّ عن أي افتراضات مسبقة قد تعيقك.”

*الثور
ومن مشاهير برج الثور:

فيفي عبده وعادل إمام وحسن الرداد

حظك اليوم:

“يمكنك علاج نفسك من أي توعك اليوم ببساطة عن طريق المضي قدمًا بوتيرة أسرع. لا تدع السكون يصبح نوعًا من التساهل.”

*الجوزاء
ومن مشاهير البرج:

محمد صلاح ومحمد رمضان وكريم محمود عبدالعزيز

حظك اليوم:

“أنت تعرف ما يحدث اليوم أكثر من أي شخص في دائرتك – ولكن لا يوجد سبب يمنعك من الحصول على مزيد من المعلومات من الآخرين.”

*السرطان
ومن مشاهير البرج:

غادة عبدالرازق

حظك اليوم:

“سترغب في النظر إلى مكانتك العامة قبل البدء في مشروع قد يؤدي، من بعض النواحي، إلى الإضرار بسمعتك.”

*الأسد
ومن مشاهير البرج:

أحمد عز وتامر حسني وحسام حسن

حظك اليوم:

“قد تكون محاطًا بأولئك الذين يعتقدون أنهم يعرفون ما يحدث بينما في الحقيقة أنت الوحيد الذي يفهم ما يدور حقًا.”

*العذراء
ومن مشاهير البرج:

خالد النبوي وأكرم حسني وعبلة كامل

حظك اليوم:

“سواء كنت المسؤول اليوم أم لا، يجب أن تكون قادرًا على القيام بأشياء تهم عددًا كبيرًا من الأشخاص على مدى فترة طويلة”.

*العقرب
ومن مشاهير البرج:

أحمد حلمي ومنى زكي ومحمود الخطيب

حظك اليوم:

“الأخبار التي يتم تلقيها اليوم تبدو منطقية للمعلومات التي جمعتها بمرور الوقت ولكنك لم تعرف ماذا تفعل بها. لقد انتهى هذا الجمود!”

*القوس
ومن مشاهير البرج:

نيللي كريم وظافر العابدين ومحمد فؤاد

حظك اليوم:

“لن ترغب في النظر إلى شيء استخدمه الآخرون لبعض الوقت.”

*الجدي
ومن مشاهير البرج:

أنغام وغادة عادل وليلى علوي وعمرو يوسف

“تبدأ مرحلة جديدة اليوم.”

المصدر: المصرى اليوم

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