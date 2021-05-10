رزقت سيدة تبلغ من العمر 37 عامًا بـ 10 أطفال في وقت واحد في مدينة "خاوتينج" بجنوب إفريقيا.
واستطاعت السيدة التي تدعى جوسياما تمارا سيثول، تحطيم الرقم القياسي العالمي لموسوعة "جينيس"، وذلك بعد أن أنجبت 10 أطفال في الأسبوع الـ 29 من الحمل، فيما أظهرت نتائج الموجات فوق الصوتية في البداية أنها ستنجب 6 اطفال، وفي المرة الثانية من إعادة الموجات الصوتية أكدت أنهم 8 أطفال، وفي النهاية أنجبت سيثول 7 أولاد و3 فتيات، وذلك لما نشرته الصحف المحلية اليوم الثلاثاء 8 يونيو.
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التعليقات على سيدة تنجب 10 أطفال في وقت واحد وتدخل «جينيس» |صور
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