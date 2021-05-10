سيدة تنجب 10 أطفال في وقت واحد وتدخل «جينيس» |صور

آخر الأخباراخبار منوعة › سيدة تنجب 10 أطفال في وقت واحد وتدخل «جينيس» |صور

صورة الخبر: سيدة تنجب 10 أطفال في وقت واحد وتدخل «جينيس» |صور
سيدة تنجب 10 أطفال في وقت واحد وتدخل «جينيس» |صور

رزقت سيدة تبلغ من العمر 37 عامًا بـ 10 أطفال في وقت واحد في مدينة "خاوتينج" بجنوب إفريقيا.

واستطاعت السيدة التي تدعى جوسياما تمارا سيثول، تحطيم الرقم القياسي العالمي لموسوعة "جينيس"، وذلك بعد أن أنجبت 10 أطفال في الأسبوع الـ 29 من الحمل، فيما أظهرت نتائج الموجات فوق الصوتية في البداية أنها ستنجب 6 اطفال، وفي المرة الثانية من إعادة الموجات الصوتية أكدت أنهم 8 أطفال، وفي النهاية أنجبت سيثول 7 أولاد و3 فتيات، وذلك لما نشرته الصحف المحلية اليوم الثلاثاء 8 يونيو.

وأعرب الزوج الذي يدعى " تيبوهو تسوتيسي" عن سعادته بالـ 10 مواليد الجدد، عن سعادته لولادة كل هذه الأطفال في وقت واحد، قائلًا: "شعرت كأنني أحد أبناء الله المختارين، بعد أن تلقيت مثل هذه البركات".

اقرأ أيضا| كيفية تتعامل مع الأشخاص السلبية في حياتك؟

وأكد الزوجان أن الحمل مر بشكل طبيعي، وأن الولادة تمت بعملية قيصرية، ووفقًا للأطباء، فإن مثل هذه الولادة هي نتيجة علاج الخصوبة مع إدخال عدة أجنة مخصبة في الرحم لزيادة فرص المريضة في الحمل.



صورة الخبر: سيدة تنجب 10 أطفال في وقت واحد وتدخل «جينيس» |صور

المصدر: بوابة أخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على سيدة تنجب 10 أطفال في وقت واحد وتدخل «جينيس» |صور

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
31634

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager