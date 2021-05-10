

سيدة تنجب 10 أطفال في وقت واحد وتدخل «جينيس» |صور سيدة تنجب 10 أطفال في وقت واحد وتدخل «جينيس» |صور

رزقت سيدة تبلغ من العمر 37 عامًا بـ 10 أطفال في وقت واحد في مدينة "خاوتينج" بجنوب إفريقيا.



واستطاعت السيدة التي تدعى جوسياما تمارا سيثول، تحطيم الرقم القياسي العالمي لموسوعة "جينيس"، وذلك بعد أن أنجبت 10 أطفال في الأسبوع الـ 29 من الحمل، فيما أظهرت نتائج الموجات فوق الصوتية في البداية أنها ستنجب 6 اطفال، وفي المرة الثانية من إعادة الموجات الصوتية أكدت أنهم 8 أطفال، وفي النهاية أنجبت سيثول 7 أولاد و3 فتيات، وذلك لما نشرته الصحف المحلية اليوم الثلاثاء 8 يونيو.





وأعرب الزوج الذي يدعى " تيبوهو تسوتيسي" عن سعادته بالـ 10 مواليد الجدد، عن سعادته لولادة كل هذه الأطفال في وقت واحد، قائلًا: "شعرت كأنني أحد أبناء الله المختارين، بعد أن تلقيت مثل هذه البركات".اقرأ أيضا| كيفية تتعامل مع الأشخاص السلبية في حياتك؟وأكد الزوجان أن الحمل مر بشكل طبيعي، وأن الولادة تمت بعملية قيصرية، ووفقًا للأطباء، فإن مثل هذه الولادة هي نتيجة علاج الخصوبة مع إدخال عدة أجنة مخصبة في الرحم لزيادة فرص المريضة في الحمل.



