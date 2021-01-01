

نمو مبيعات السيارات في بريطانيا 674% خلال مايو نمو مبيعات السيارات في بريطانيا 674% خلال مايو

قال مايك هاوز، رئيس مصنعي وتجار السيارات بالمملكة المتحدة، أن مبيعات السيارات الجديدة سجلت 156 ألفًا و 737 سيارة خلال مايو بنمو 674.1% على أساس سنوي.







وأضاف، ساعد الطلب القوي على الأعمال سوق السيارات في المملكة المتحدة على مواصلة انتعاشه، لكن الطلب على السيارات مازال منخفضًا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

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وأوضح جاء الانتعاش القوي مع افتتاح صالات العرض في أعقاب الإغلاق الأخير، لكن إجمالي المبيعات ظل منخفضًا بنسبة 14.7٪ في مايو 2019 – وكان أقل بنسبة 13.2٪ من متوسط ​​مبيعات مايو على مدار العقد الماضي.مبيعات السيارات الكهربائية تستحوذ على 8.4%شكلت السيارات الكهربائية 8.4٪ من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في مايو، حيث سجلت 13,120 وحدة، انخفضًا من 12.0٪ في مايو 2019. عززت المبيعات شركة السيارات الكهربائية تسلا التي واصلت التسليم دون تلامس في الأشهر الخمس الأولى من عام 2021، حيث باعت 54,051 سيارة كهربائية مما يشكل 7.5٪ من السوق، مقارنة بـ 4.3٪ في عام 2020.قال هاوز: “مع عودة فتح وكلاء السيارات والتوقعات الاقتصادية الأكثر إشراقًا، فإن مبيعات مايو جيدة كما يمكن توقعها بشكل معقول. تؤدي زيادة ثقة الأعمال إلى الانتعاش، وهو أمر يحتاج إلى الحفاظ عليه”.مازالت السيارات التقليدية تسيطر على المبيعاتظلت السيارات ذات المحركات التي تعمل بالبنزين هي الاختيار الأكثر شيوعًا، حيث شكلت مبيعات السيارات التقليدية أو السيارات الهجينة 60.4٪ من إجمالي المبيعات حتى الآن هذا العام، مقارنة بـ 64.7٪ خلال نفس الفترة بالعام الماضي. واصلت مبيعات السيارات العاملة بالديزل الانخفاض مستحوذة على 18% من المبيعات، انخفاضًا من 22.4٪ خلال فترة المقارنة.واقتنصت سوبر ميني المركز الأول خلال 5 أشهر بمبيعات ببلغت 20,024 وحدة، تلتها فورد فيستا بـ 17.7 ألف سيارة، تلتهم مرسيدس بنز بـ 16,752 سيارة وبالمركز الرابع فولكس فاجن جولف بـ 14,979 سيارة.