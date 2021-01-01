عرفت سيارات Megane على مر السنوات الماضية من بين أكثر السيارات عملية وموثوقية، لذا قررت رينو توسيع شعبية هذه المركبات، وطرح فئات جديدة لتواكب أحدث المتطلبات العصرية.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مصانع رينو في فرنسا بدأت بإنتاج جيل جديد من هذه المركبات ستحمل اسم Megane eVision، وباشرت باختبار بعض منها في أنحاء مختلفة من البلاد.
وتعتبر هذه المركبات نسخا معدلة عن سيارات Megane بفئتها الأخيرة، لكنها بنيت على منصات CMF-EV الجديدة كليا والمخصصة للسيارات الكهربائية، وجهزت بتقنيات تنافس تلك الموجودة في أحدث المركبات.
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التعليقات على رينو تستعد لإطلاق واحدة من أكثر سياراتها تطورا
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