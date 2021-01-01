تعليق حازم إمام على أزمة تجديد عقد فرجاني ساسي

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حازم امام

كشف حازم امام نجم الزمالك والمنتخب السابق عن رأيه في أزمة تجديد عقد فرجاني ساسي نجم الفريق خلال الفترة الحاليه

وأكد حازم إمام في تصريحات عبر اثير “ اون سبورت اف ام ” أن فكره تجديد عقد ساسي بمبالغ كبيرة أمر طبيعي خاصة وأن تعاقده من البداية كان بمقابل مادي ضخم

وأضاف أن تجديد فرجاني لن يخلق أي أزمة في غرفه ملابس الزمالك مشددا على أن عقد اللاعب طوال المواسم الماضية كان كبيرا ولم تحدث أي ازمة

وتابع ان ساسي أثبت مهارته مع الزمالك وتألق وتوج بالعديد من البطولات وهي الكونفدرالية والسوبر المصري والأفريقي

وأكمل أن الأزمة من الممكن أن تحدث حال أعلن الزمالك عن وجود أزمة مالية وتأخر مستحقات اللاعبين وفي ذات الوقت تم التجديد لساسي بمقابل ضخم

وتابع أن فرجاني ساسي لاعب مهم وفي حال استمر مع الزمالك سيصبح من رموز النادي .

المصدر: elbalad

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