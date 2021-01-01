يبدو أن أزمة جديدة تفرض نفسها على شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم قبل انطلاق منافسات أولمبياد طوكيو المقرر إقامتها خلال شهر يوليو المقبل .
وكشفت تقارير صحفية تركية، اليوم الأربعاء، أن نادي جالطة سراي رفض مشاركة نجم منتخب مصر ومهاجم الزمالك المعًار، مصطفى محمد في أولمبياد طوكيو.
وأكدت الصحف التركية أن جالطة سراي تواصل مع الاتحاد المصري لكرة القدم ولن يتم مشاركة مصطفى محمد من المنتخب الأولمبي بسبب خوض تصفيات دوري أبطال أوروبا لصالح جالطة سراي.
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التعليقات على مصطفى محمد مهدد بعدم المشاركة فى أولمبياد طوكيو
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