مصطفى محمد مهدد بعدم المشاركة فى أولمبياد طوكيو



مصطفى محمد مصطفى محمد

يبدو أن أزمة جديدة تفرض نفسها على شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم قبل انطلاق منافسات أولمبياد طوكيو المقرر إقامتها خلال شهر يوليو المقبل .



وكشفت تقارير صحفية تركية، اليوم الأربعاء، أن نادي جالطة سراي رفض مشاركة نجم منتخب مصر ومهاجم الزمالك المعًار، مصطفى محمد في أولمبياد طوكيو.



وأكدت الصحف التركية أن جالطة سراي تواصل مع الاتحاد المصري لكرة القدم ولن يتم مشاركة مصطفى محمد من المنتخب الأولمبي بسبب خوض تصفيات دوري أبطال أوروبا لصالح جالطة سراي.

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ويضم جالطة سراي مصطفى محمد على سبيل الإعارة من نادي الزمالك حتى يونيو 2022 مع وجود شرط أحقية شراء في عقده بقيمة 4 ملايين دولار.وتغادر بعثة المنتخب الأولمبي ، إلى طوكيو يوم ١٦ يوليو القادم من أجل المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها صيف العام الجاري.وفور وصول بعثة المنتخب الأولمبي ، إلى اليابان سوف تدخل البعثة في الفقاعة الطبية تفاديا للإصابة بفيروس كورونا.ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر الأوليمبي أول مباراة يوم 22 يوليو أمام إسبانيا و25 يوليو أمام الأرجنتين و28 يوليو أمام استراليا.