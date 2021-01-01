أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بث مباشرًا مع عدد من المزارعين الذين عثروا على لوحة أثرية داخل أرضهم خلال استصلاحها، وعلى الفور قاموا بإبلاغ الشرطة وهيئة الآثار، وأكدت وزارة الآثار أثريتها وأهميتها الكبيرة، وتم نقلها إلى متحف الآثار بالإسماعيلية.
ويقول الحاج محمد عبده الذى يقوم بزراعة الأرض لمالكها، أنه خلال حفر وتسوية الأرض لتجهيزها للزراعة، اصطدمت أحدى المعدات فى قطعة خرسانية، وعلى الفور تم وقف العمل، وتم إبلاغ صاحب مالك الأرض، ووصل على الفور وتم إبلاغ شرطة الآثار التي حضرت بخبراء الآثار لمعاينة الموقع، وتم اكتشاف لوحة أثرية بطول 2 متر وعرض متر، سليمة وليس بها أي كسور نهائيًا، ومنقوش عليها حروف هيروغليفية.
وأضاف، أنه فور فحص اللوحة وإثبات أثريتها من قبل خبراء الآثار، تم الدفع بقوة شرطية لتأمينها، كما ساعد الأهالى الشرطة فى تأمينها مدار يومين، حتى تم نقلها لمتحف آثار الإسماعيلية تم إشراف وزارة الآثار.
وكشف المزراعين الحاج محمد عبده ونادر محمد عبده وفرج إبراهيم المصرى أن أكبر عائق أمامهم فى الزراعة هو عدم توافر مياه الرى، وهو ما تسبب في مشاكل كبيرة للأراضي الزراعية وتبويرها خلال الفترة الماضية، مطالبًا بحل مشكلة عدم توافر مياه الرى للأراضى الزراعية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على العثور على كنز بـ 100 مليون جنيه فى أرض فلاح بالشرقية.. شوف عمل أيه.. لايف
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق