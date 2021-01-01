حضري الأرز البسمتي بخطوات صحيحة



الأرز البسمتي الأرز البسمتي

يشعر بعض السيدات بالقلق من تحضير الأرز البسمتي عن الأرز البلدي خاصة لأن البسمتي قد تظهر به عدة مشاكل أهمها تعجنه وعدم تمدده بكميته الحقيقة ،ولكن مع الشيف الشربيني سنحل لك كل مشاكل التي تواجهك في تحضير الأرز البسمتي مع تفاصيل الأخطاء المسببة لتعجن الأزر البسمتي وطرق حلها.



السائل البارد



حتى يبدأ الأزر في التسوية السريعة الصحيحة يجب أن تكون الشوربة أو الماء مضاف للأزر مغلي وليس بارد وهو ما يعمل على انطلاق الأرز في الطهي بطريقة صحيحة دون أن يتعجن مع الماء البارد الذي يستغرق الكثير من الوقت لبدأ التسخين والغليان.



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السائل الزائديختلف الأرز البسمتي عن البلدي في كمية السائل التي يحتاجها كل منها، خاصة لأن البسمتي يحتاج كمية سائل مضاعفة حيث يأخذ كل كوب من الأرز البسمتي 2 كوب من السائل "شوربة - ماء" وهنا لا يجب نتخطي هذه الكمية من السائل لأن بزيادتها سيتعجن الأرز.النار الهادئةترك الأرز البسمتي للتسوية على نار هادئة منذ بداية الطهي يعمل على تعجن الأرز لهذا من الأفضل اتباع الطريقة الصحيحة لتسوية الأرز وهي التالي:عند خلط الماء مع الأرز والتوابل والزبدة لابد من التقليب للتأكد من غمر المياه للكمية كلها، ثم يترك الأرز على نار عالية حتى يتم الغليان ويتشرب أكبر جزء من السائل المضاف له شوربة وماء ثم تقلل النار ويغطى جيدا ويترك على نار هادئة مع وضع الشياطة أسفل الإناء لتفصله عن النار المباشرة.بعد تقليل النار يترك الأرز البسمتي لمدة 15 إلى 20 دقيقة حتى تكتمل التسوية دون أن ينزع الغطاء الإناء.الحلة صغيرةالاهتمام باختيار حلة مناسبة لكمية الأرز المحضر لهذا يجب تجنب طهي الأرز البسمتي في حلة صغيرة حتى نعطي فرصة له بالتمدد والوصول للحجم والكمية الحقيقة للأرز المطهي التي يصل لها بعد التسوية.المادة الدهنية القليلةعند تحضير الأرز يفضل خلط القليل من الزيت مع الزبدة بكيمة وفيرة مناسبة لكمية الأرز، وهذا للحفاظ على دور المادة الدهنية في تحضير الأرز مفلفل ليس معجن أو يلتصق في الحلة.