كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، تعرض البلاد لطقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء ويستمر لمدة 48 ساعة.
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة 38 درجة ويستمر الارتفاع حتى تتجاوز درجات الحرارة على الصعيد حاجز 40 درجة، كما تنشط الرياح علي جنوب البلاد.
ويشهد اليوم الأربعاء، ارتفاعا ملحوظا بدرجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الغربية حار على السواحل الشرقية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على الأرصاد تحذر المواطنين في مصر من 48 ساعة شديدة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق