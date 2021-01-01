فيديوجراف | متهم بالنصب .. أزمة جديدة يواجهها محمد رمضان



الفنان محمد رمضان الفنان محمد رمضان

لم يمر وقت طويل على انتهاء أزمة الفنان محمد رمضان الأخيرة والتي أعلن فيها من خلال حسابه على الفيسبوك تحفظ أحد البنوك على أموال محمد رمضان حتى تعرّض لأزمة جديدة حيث قام أحد الأشخاص وهو “نقاش” باتهام محمد رمضان بأنه قام بالنصب عليه في مبلغ مالي .



اتهم أسامة محمد “نقاش” الفنان محمد رمضان ومساعديه” بالنصب عليه بعد أن قام بإجراء بعض أعمال التشطيبات الخاصة بفيلا محمد رمضان في مارينا.



وبعد انتهاء النقاش من الأعمال، اقتص من أجره 16 ألف جنيه، وادعى عدم جودة التشطيبات، كما تركه هو وأصدقاؤه بلا طعام أو أموال لمدة يومين؛ ما أجبرهم على التسول.

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ونستعرض المزيد من التفاصيل حول أزمة محمد رمضان ونقاش المشاهير من خلال الفيديوجراف التالي: