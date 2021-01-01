وزير التعليم : تطابق أسئلة التابلت والبابل شيت في امتحانات الثانوية العامة



الدكتور طارق شوقي الدكتور طارق شوقي

تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، استفسارًا جديدًا من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة على جروب ادعم طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب ، وجاء نص الاستفسار كالتالي : في امتحانات الثانوية العامة هل الطالب الذي سيختار أداء الامتحان بالطريقتين الالكترونية والورقية معاً مثلما نصح الوزير ، سيجد نفس نموذج الامتحان على التابلت والبابل شيت بنفس ترتيب الأسئلة حرصا علي وقت الطالب أثناء الامتحان؟



⁦من جانبه ردّ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قائلا : بالتأكيد .. هذه وظيفتنا أن يتطابق الاثنان



وقال وزير التربية والتعليم : لا داعي للقلق من هذا لأننا مسؤولون عنه ، وسيكون الاثنان متطابقين بإذن الله بدون جهد من الطالب أو أى عنصر بشري.

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وعلى جانب آخر .. أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة مشغولة حاليًا بالتركيز فقط على امتحانات الشهادات العامة والدبلومات الفنية .وقال وزير التربية والتعليم : سوف نجهز حدثًا كبيرًا في نهاية الصيف لتقديم الجديد في مناهج تعليم 2.0 ، وبالأخص الصف الرابع الابتدائي.وأضاف وزير التربية والتعليم : أرجو الانتظار حتى ذلك الحين عندما يكتمل العمل الشاق.وكان قد تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر جروب طلاب مصر عبر تطبيق واتس آب ، استفساراً نصه : كيف ستتمكن وزارة التربية والتعليم من ضبط أي طالب يحاول تهكير التابلت وتشغيل الإنترنت عليه رغم منع ذلك في لجان امتحانات الثانوية العامة.من جانبه حرص وزير التربية والتعليم على الرد على هذا الاستفسار، في نفس الجروب المذكور حيث قال : دعونا نترك هذا لمهندسي الوزارة والجهات السيادية ، لأن إفشاء هذه المعلومات هنا ليس مفيدًا.وأضاف وزير التربية والتعليم: الأهم أن يدرك من يحاول ذلك أن العواقب وخيمة.