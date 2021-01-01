ننشر أرقام الجلوس وأماكن لجان امتحانات آداب عين شمس

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أكد الدكتور مصطفي مرتضي عميد كلية الآداب جامعة عين شمس تشديده على توفير كافة السبل لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات والتشديد على ارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانات للكمامة وجاهزية المركز الطبي ، والتأكد من تهوية اللجان وأيضا حجرات الكنترول بامتحانات الفصل الدراسي الثاني .



و أكد " عميد الكلية " أنه في حالتى الاشتباه أوالإصابة بفيروس كورونا، لا قدر الله سيتم قبول الاعتذارات ولن يتاثر تقدير الطالب عند ادائه الامتحان مستقبلا .



وأشار إلي أنه يمكن معرفة أرقام الجلوس وأماكن اللجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني الاربعاء الموافق 9- 6- 2021من خلال هذا اللينك اضغط هنا .



https://login.microsoftonline.com/c2e503d4-aac9-471b-8418-3fc33a07395c/oauth2/authorize?client_id=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&response_mode=form_post&protectedtoken=true&response_type=code%20id_token&resource=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&scope=openid&nonce=0B0096DAC248EB2E8F4F51BB3E92BFFD77082C500570B354-585ED8134698CC266020E500C42442506FADFBA691344D2AD9D63E1527E89C5C&redirect_uri=https%3A%2F%2Fartasuedu-my.sharepoint.com%2F_forms%2Fdefault.aspx&claims=%7B%22id_token%22%3A%7B%22xms_cc%22%3A%7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobrandid=11bd8083-87e0-41b5-bb78-0bc43c8a8e8a&client-request-id=091bd09f-c0d9-2000-e4dd-8674265e122f



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الجدير بالذكر تفقد أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب لجان الامتحانات بكلية التمريض للاطمئنان على سير عملية الامتحانات للفصل الدراسي الثانى يرافقه كل من أ.د. سحر موسي عميد الكلية ، أ.د سهام جرجس وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، أ.د. سحر ياسين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب و أ. أمانى محمد أمين الكلية، وذلك للتاكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كوفيد 19 وسط تواجد فريق مكافحة العدوي أثناء الإمتحانات .وأشاد أ.د.عبد الفتاح سعود بالتزام الكلية بكافة الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كوفيد 19 وتطبيق التباعد الاجتماعي داخل اللجان والالتزام بارتداء الكمامات، وجميع الاجراءات التي قامت بها الكلية لراحة وسلامه الطلاب أثناء تأدية الامتحانات.كما أجرى أ.د. عبد الفتاح سعود حوارات ودية سريعة مع الطلاب للتعرف على آرائهم حول طرق تطبيق الإجراءات الاحترازية وهل لهم وجهه نظر تمريضيه مختلفه .