أكد الدكتور مصطفي مرتضي عميد كلية الآداب جامعة عين شمس تشديده على توفير كافة السبل لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات والتشديد على ارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانات للكمامة وجاهزية المركز الطبي ، والتأكد من تهوية اللجان وأيضا حجرات الكنترول بامتحانات الفصل الدراسي الثاني .
و أكد " عميد الكلية " أنه في حالتى الاشتباه أوالإصابة بفيروس كورونا، لا قدر الله سيتم قبول الاعتذارات ولن يتاثر تقدير الطالب عند ادائه الامتحان مستقبلا .
وأشار إلي أنه يمكن معرفة أرقام الجلوس وأماكن اللجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني الاربعاء الموافق 9- 6- 2021من خلال هذا اللينك اضغط هنا .
https://login.microsoftonline.com/c2e503d4-aac9-471b-8418-3fc33a07395c/oauth2/authorize?client_id=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&response_mode=form_post&protectedtoken=true&response_type=code%20id_token&resource=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000&scope=openid&nonce=0B0096DAC248EB2E8F4F51BB3E92BFFD77082C500570B354-585ED8134698CC266020E500C42442506FADFBA691344D2AD9D63E1527E89C5C&redirect_uri=https%3A%2F%2Fartasuedu-my.sharepoint.com%2F_forms%2Fdefault.aspx&claims=%7B%22id_token%22%3A%7B%22xms_cc%22%3A%7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobrandid=11bd8083-87e0-41b5-bb78-0bc43c8a8e8a&client-request-id=091bd09f-c0d9-2000-e4dd-8674265e122f
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على ننشر أرقام الجلوس وأماكن لجان امتحانات آداب عين شمس
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق