هل يجوز الجمع بين بناتي من زيجة سابقة مع أولاد زوجي في بيت واحد؟ الإفتاء ترد

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تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “هل يجوز الجمع بين بناتي من زيجة سابقة مع أولاد زوجي في بيت واحد؟”.



وأجاب الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن أولاد زوجك من زوجة غيرك، وبناتك من زوج آخر، ليسوا إخوة وليس بينهما محرمية، والجمع بينهما في بيت واحد خطأ.



أضاف أمين الفتوى أنه في هذه الحالة لابد أن يقمن بناتك مع والدتك إن كانت على قيد الحياة، أو خالتهن إن كانت صالحة أن تأخذهن فى حضانتها، وإن لم يوجد يقيمن مع والدهن,



وتابع أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب: إذا لم يوجد أي حل تماما فلابد أن تأخذي مسكنين، واحد لبناتك ومسكن مع زوجك، مع مراعاتك لبناتك بالصورة التي تتناسب مع رعايتهن والحفاظ عليهن وتربيتهن وما إلى ذلك.

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وأشار أمين الفتوى إلى أن إقامة أولاد زوجك الذكور مع بناتك وليس بينهما محرمية فهذا خطأ، وخصوصا بحدوث الخلطة الشديدة بين البنات والأولاد في مسكن واحد مشترك.