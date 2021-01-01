ة مجانية من وزير التعليم لطلاب مدارس 30 يونيو.. دورات تدريبية صيفية حتى سبتمبر



مدارس 30 يونيو مدارس 30 يونيو

قررت مجموعة مدارس 30 يونيو ، تنظيم دورات تدريبية صيفية لتأسيس وتقوية الطلاب في جميع المواد الدراسية ، كـ منحة مجانية مقدمة من وزير التربية والتعليم ، حرصا على الارتقاء بالمستوى التعليمي لطلاب تلك المدارس ، وشغل اوقات فراغهم بما يحدث الاستفادة القصوى لهم في فترة الاجازة الصيفية بدءا من شهر يونيو وحتى شهر سبتمبر من العام الحالي.



يأتي ذلك ايماءا إلى توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس ادارة مجموعة مدارس 30 يونيو بتخفيف العبء على كاهل اولياء امورو الطلاب المقيدين بمدارس 30 يونيو.



حيث تلقت مدارس يونيو تعليمات رسمية من هشام جعفر مدير المكتب الفني لمجموعة مدارس 30 يونيو بإتخاذ الاجراءات اللازمة نحو البدء في عمل تلك الدورات على ان يتم تقديم تلك المنحة وفقا للضوابط التالية :

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- حضور الطلاب إلى مقر المدرسة- للطلاب حرية اختيار المعلم من داخل اعضاء هيئة التدريس بالمدرسة- عدم تحمل ولي الامر اي مبالغ مالية نظير ذلك تشجيعا للطلاب.وسيقوم المكتب الفني لمجموعة مدارس يونيو بتحديد إثابة لجميع العاملين القائئمين على تلك الدورات بالاضافة إلى صرف مكافآة خاصة للمعلم الحائز على ثقة واختيار اكبر نسبة من الطلاب له ، شريطة موافاة المكتب الفني للمجموعة بكشف بأسماء الطلاب المستفيدين من المنحة والمعلمين والعاملين القائمين عليها مع التشديد على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اثناء تفعيل تلك الفصول.جدير بالذكر أن مدارس 30 يونيو هي المدارس التي مملوكة لأحد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، وتم التحفظ عليها من قبل وزارة التربية والتعليم، وذلك تنفيذا لحكم القضاء بوضع ممتلكات جماعة الإخوان الملسلمين سواء أفراد أو جماعات.وتقوم وزارة التربية والتعليم بالإشراف على هذه المدارس، حيث يتم إسناد إداراتها لمكتب الأمانة الفني بالوزارة، الذي يتولي الأعمال المالية والقانونية ومهام السكرتارية الفنية والإدارية، ويستعان بأعضائها من بين العاملين بديوان عام وزارة التربية والتعليم.